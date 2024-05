Apple lavora ad un iPhone pieghevole con rivestimento anti-graffio

L’attenzione in quest’ultimo periodo, per quanto concerne l’orbita Apple, sta ruotando intorno al lancio dei prossimi iPhone. Il mese di settembre è quello predestinato a mostrare i nuovi melafonini, i quali a quanto pare non presenteranno particolari novità anche se qualcosa di interessante bolle in pentola.

Qualcuno si chiede cosa ci sarà di nuovo, mentre i più lungimiranti pensano già al futuro prossimo, il quale prima o poi porterà ad un iPhone pieghevole. Dopo aver visto questo tipo di dispositivi in diverse aziende che adottano il sistema operativo Android, i fan della mela morsicata si stanno chiedendo quando l’azienda si deciderà a proporre la sua versione. Stando a quanto riportato, Apple ci starebbe lavorando ed avrebbe intenzione di fare grandi cose soprattutto per quanto riguarda il display. Il colosso di Cupertino infatti starebbe lavorando ad un particolare rivestimento che andrebbe a salvaguardare l’integrità del pannello pieghevole.

Apple lavora ad un iPhone pieghevole con rivestimento in grado di ripararsi da solo

La notizia è di quelle davvero interessanti per chi ama il mondo degli smartphone: secondo alcune indiscrezioni Apple starebbe lavorando ad un rivestimento particolare per il display del suo prossimo esemplare pieghevole. In realtà sarebbe il primo foldable dell’azienda, un iPhone in grado di ripiegarsi su sé stesso ma con un display nettamente più innovativo rispetto agli altri smartphone.

Un brevetto che sarebbe trapelato nelle ultime ore sul web, parlerebbe addirittura della possibilità di vedere lo schermo ripristinarsi dopo un graffio. Non è chiaro se Apple abbia intenzione di applicare questo rivestimento solo in prossimità della piega o sull’intera superficie, ma potrebbe essere un punto di partenza. Almeno per il momento non ci sono troppi dettagli in merito, ma sarebbe il modo con cui il colosso americano potrebbe scalzare immediatamente le altre aziende già più navigate nel settore dei telefoni pieghevoli.