Manca ormai decisamente non troppi mesi alla presentazione ufficiale di iPhone 16 ed ecco che le voci merito i prossimi telefoni di Apple iniziano a circolare più insistenti che mai, questa volta l’oggetto della discussione riguarda i colori che l’azienda sceglierà di applicare sui propri smartphone, si tratta di una conferma importante arrivata da un noto analista, Ming-Chi Kuo, che sul proprio profilo X ha dedicato un post inerente le colorazioni con cui saranno disponibili i nuovi iPhone.

Alcune variazioni

Per quanto riguarda iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, i colori in totale andranno ad essere quattro di cui tre già visti, titanio naturale, titanio nero e titanio bianco, l’inedita novità dovrebbe essere costituita dal titanio rosa che andrebbe a rimpiazzare il titanio blu presente invece sulla serie 15 Pro e 15 Pro Max.

Discorso simile riguarda anche la variante base e la variante plus, il noto analista riporta che i colori dovrebbero restare cinque, i medesimi di iPhone 15, con un’eccezione, quindi dovremmo ritrovare il nero, il verde, il rosa e il blu ma al posto del giallo dovrebbe tornare il bianco, tale versione smentisce quella venuta fuori precedentemente a inizio aprile che invece prevedeva addirittura sette colori totali tra i quali scegliere, includendo oltre a quelli già nominati anche il viola e il giallo.

Non essendoci ancora informazioni ufficiali rilasciate da parte di Apple non c’è dato sapere quanto siano affidabili queste informazioni, ciò non toglie che Kuo nel corso degli anni si è dimostrato una fonte di informazione decisamente affidabile che raramente ha commesso degli errori, di conseguenza è tutto sommato lecito aspettarsi che le colorazioni con le quali avremo a che fare a settembre saranno proprio queste, il massimo che potrebbe succedere e un leggero cambiamento nelle tonalità che potrebbero risultare più scure e sature o più chiare e pallide rispetto a quanto visto quest’anno.