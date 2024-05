Realme GT 6T, un nuovo ed incredibile smartphone per il mercato Indiano

Realme presenta un nuovo dispositivo che mira al mercato Indiano, stiamo parlando del nuovo GT 6T

La società cinese Realme ha recentemente annunciato l’uscita del nuovo Realme GT 6T per il mercato Indiano, con data di rilascio prevista per il 22 maggio. Non è uscita semplicemente la data di rilascio negli scorsi giorni, ma anche la scheda tecnica. In particolare si parla della sua fotocamera principale dotata di un sensore da 50 MP, ma anche, del suo nuovo chip Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3.

Analizzando bene i fatti potremmo notare come le componentistiche annunciate dalla casa produttrice in questi giorni coincidano con uno smartphone già presente nel mercato cinese. Si sta parlando del GT Neo6 SE lanciato non più di un mese fa. Ovviamente non possiamo essere sicuri ma ci potremmo aspettare un dispositivo uguale a quello annunciato prima.

display : OLED LTPO da 6,78 pollici, risoluzione 2.780 x 1.264 pixel (450 ppi), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità massima 1.600 nit globale o 6.000 nit locale, copertura al 100% spazio colore DCI-P3, PWM dimming 2.160 Hz

: OLED LTPO da 6,78 pollici, risoluzione 2.780 x 1.264 pixel (450 ppi), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità massima 1.600 nit globale o 6.000 nit locale, copertura al 100% spazio colore DCI-P3, PWM dimming 2.160 Hz SoC : Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, processo produttivo TSMC a 4 nm, CPU octa core da 2,8 GHz, GPU Adreno 732 @950 MHz

: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, processo produttivo TSMC a 4 nm, CPU octa core da 2,8 GHz, GPU Adreno 732 @950 MHz memorie : 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0

: 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 fotocamere : posteriore wide: 50 MP sensore Sony IMX882 da 1/1,95 pollici, apertura f/1.88, lunghezza focale equivalente 25,56 mm, stabilizzazione ottica dell’immagine posteriore ultra wide: 8 MP sensore Sony IMX355 da 1/4 pollici, apertura f/2.2, focale equivalente 15,82 mm (zoom 0,62x), campo visivo 112° frontale: 32 MP sensore Sony IMX615 da 1/2,74 pollici, apertura f/2.45, campo visivo 90°

: connettività : 5G, dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavlC, NFC, USB-C, emettitore a infrarossi

: 5G, dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavlC, NFC, USB-C, emettitore a infrarossi audio : stereo, Hi-Res

: stereo, Hi-Res sblocco : lettore di impronte digitali in display

: lettore di impronte digitali in display interfaccia utente : realme UI 5.0 su base Android 14

: realme UI 5.0 su base Android 14 batteria : 5.500 mAh (due celle da 2.750 mAh)

: 5.500 mAh (due celle da 2.750 mAh) ricarica : SuperVooc 100 watt, 11 volt 9,1 ampere, al 50% in 12 minuti

: SuperVooc 100 watt, 11 volt 9,1 ampere, al 50% in 12 minuti dimensioni e peso : 162 x 75,1 x 8,65 mm 191 grammi

e : colori: Liquid Knight, Cangye Hacker

Caratterizzati da prezzi estremamente competitivi, potremmo notare come questi dispositivi possano tenere testa ai loro rivali in un mercato non richiede tante pretese per quanto riguarda le fotocamere. Secondo quanto riferito, in Cina il prezzo di listino si dovrebbe aggirare intorno ai 230 euro. Siamo in attesa degli sviluppi che dovrebbero arrivare per quanto riguarda l’oriente. Da non dimenticare però che non molto tempo fa in Cina, Realme ha rilasciato il nuovo GT Neo6 “liscio”. Quest’ultimo presenta una fotocamera da 50 MP, il tutto con un nuovo design utile per arginare le incredibili prestazioni dello Snapdragon 8s Gen 3.