TIM supera Vodafone con 3 offerte: la migliore ha 300 GIGA in 5G

La gamma Power di TIM è ritornata sul mercato in tutto il suo splendore. Chi ama la possibilità di avere tutto ogni mese, deve assolutamente affidarsi ad una delle offerte proposte nella linea attualmente disponibile solo per alcuni utenti. TIM vuole infatti dimostrare di averne ancora di entusiasmo ed è per questo motivo che anche per questo mese di luglio le offerte sono state rinnovate.

TIM ha trovato 3 offerte che battono ogni gestore: ecco le nuova Power con tutto incluso

Si parte innanzitutto dalla più importante di tutte, ovvero quella Power Special che chiunque vorrebbe avere. Con un prezzo che equivale a soli 9,99 € mensili, questa soluzione garantisce minuti, messaggi e giga. Ci sono telefonate senza limiti verso tutti con 200 messaggi disponibili e ben 300 giga in rete 5G tutti i mesi.

Non sono certamente da meno anche le altre due offerte, che appartengono al vecchio corso di TIM. Chi non conosce ad esempio la celebre Power Iron, dovrebbe farlo adesso: costa solo 6,99 € al mese. Al suo interno non ci sono i contenuti dell’offerta precedente ma di sicuro siamo su quella strada. La promo racchiude gli stessi minuti e messaggi ma questa volta con 150 giga in 4G.

A chiudere il cerchio ci pensa un’offerta che in tanti potrebbero reputare consona alle loro esigenze: la Power Supreme Easy. È con questa soluzione, che costa solo 7,99 € al mese, che gli utenti possono avere minuti illimitati, 200 messaggi e 200 giga in 4G.

Ciò che contraddistingue questa volta TIM è la possibilità di sottoscrivere queste offerte dedicata solo ed esclusivamente ad alcuni utenti. Bisogna infatti tenere bene a mente che l’azienda vuole fronteggiare i gestori virtuali e Iliad, pertanto solo chi proviene da questa realtà potrà avere il privilegio di scegliere una delle offerte citate più in alto. Un altro grande vantaggio e l’opportunità di avere uno sconto totale per il primo mese: i primi 30 giorni infatti saranno a costo zero totalmente offerti dal gestore.