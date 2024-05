Chi non conosce la potenza dell’esercito americano, quest’ultima è forte ed è molto nota per questa. Recentemente, tre membri della Space Force (rammentiamo che è un settore della branca dell’esercito degli Stati Uniti d’America) chiamati comunemente “guardiani” si sono recati a El Paso in Texas. Questo spostamento è stato fatto per affrontare vari esercizi fisici e di combattimento, proprio per ottenere degli “Spurs”. Questi “guardiani” quindi si trasformeranno nei primi “space cowboys” in tutta la storia.

L’esercito Americano ha un settore che adesso si chiama “Space Cowboys”.

La tradizione storica per eccellenza dell’esercito è la “Spur Ride”, e anche quest’anno è stata svolta. Inoltre abbiamo visto la speciale partecipazione di questi tre membri della Space Force. Questo evento ha messo non poche perplessità all’esercito e ha suscitato molto interesse, riguardo il sapere più dettagli sulla quotidianità di questi guardiani e le loro attività da svolgere nello spazio. Tuttavia, nonostante le varie domande sorte, quest’ultimi hanno dimostrato molta competenza e un grande impegno per rispondere. “Essere chiamati Space Cowboys è piuttosto figo, sembra giusto” ha annunciato il tenente Jackson Jennings. Il tenente ha espresso anche un vero senso di orgoglio nei confronti del nuovo soprannome che ha rapidamente catturato l’entusiasmo e l’immaginazione all’interno del gruppo.

Durante le prove comunque, dall’esterno arrivarono alcuni dubbi riguardo le capacità di completare le prove di questo gruppo. A prescindere da tutto comunque i guardiani non si sono dati per vinti. Infatti quest’ultimi hanno superato, non una parte ma tutti gli ostacoli presenti della Spur Ride, dimostrando così grande resilienza, doti e capacità di affrontare qualunque difficoltà si presenti. L’esperienza passata dai guardiani non solo ha avuto un effetto benefico sul loro spirito di squadra, ma ha dimostrato le compente fisiche che i membri della forza armata possiedono. Comunque a dimostrazione del fatto che anche se hanno una vita per lo più sedentaria riescono a essere prestanti fisicamente.