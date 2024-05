Ogni giorno nel mondo della telefonia tutti gli operatori cercano di conquistare il maggior numero di clienti possibile proponendo offerte di vario genere in grado di soddisfare le esigenze di tutti proponendo dei prezzi decisamente accattivanti e alla portata di tutti gli utenti, alle volte cercando di rubare i clienti anche agli altri operatori con offerte dedicate appositamente alla portabilità che includono generalmente le caratteristiche più succulente.

Ed è proprio quanto ha fatto Windtre lanciando la sua nuova promozione Windtre Go Unlimited Digital, vediamo insieme che cosa offre.

Giga illimitati con la promo

La promo in questione garantisce ad un costo di 10,99 euro al mese minuti illimitati, 50 SMS e Giga illimitati alla massima velocità di rete disponibile, quest’ultima non ha costo di attivazione ed è disponibile per coloro che effettuano la portabilità da: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile o Poste Mobile.

La promo indicata fa parte del pool delle offerte Unlimited al quale si aggiungono anche le GO 75 M Digital e alla GO Limited Edition, dedicate a coloro che effettuano la portabilità da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile o Poste Mobile, Alpha Telecom; Bladna Mobile; BT Enia Mobile; BT Italia; CM Link; Conad Insim; CONEXO TECHNOLOGIES; Daily Telecom; DIGI MOBIL; ENEGAN; ERG Mobile; Europe Energy; FEDER MOBILE; GreenICN; Intermatica; ITALIA POWER; Italiacom; LINKEM; MUNDIO; NEXTUS; NOITEL; TNT Mobile; NV mobile New; OPTIMA; OVUNQUE; PLDT Italia Smart; PLINK;RABONA; Ringo Mobile; SPUSU; TELMEKOM; Telogic; Tiscali; Uno Mobile; Welcome Italia; WINGS Mobile; WITHU.

Se foste interessati all’attivazione della promo vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Windtre e attivare la promozione dalla pagina dedicata, una volta inserita la documentazione necessaria sarà tutto facile, vi basterà attendere l’arrivo della SIM e poi potrete sfruttare dati illimitati con il 5G di Windtre ad altissima velocità, non si sa per quanto sarà ancora valida la promo.