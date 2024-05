Il mondo della telefonia è senza alcun dubbio dominato ogni giorno dalla perenne gara tra operatori telefonici che cercano di conquistare mercato e clienti a suon di offerte mobile ricche di tantissime opzioni, l’obbiettivo è quello di portare gli utenti dalla loro parte bandendo promo con prezzi accessibili e in bundle opzioni accattivanti fatte di giga, minuti ed SMS.

Alle volte certe promo sono fatte appositamente per rubare i clienti agli altri operatori e sono definite operator attack, dal momento che garantiscono le feature migliori ma solo se si effettua la portabilità da determinati operatori competitor.

In questa selva fatta di operatori ovviamente è presente Iliad, l’operatore rosso, in quanto uno dei maggiori italiani, gode anche dell’infrastruttura 5G e ha deciso di sfruttarla per offrire un promo davvero ottima ai suoi utenti una promo davvero interessante, scopriamola insieme.

Iliad regala il 5G

Iliad per conquistare il mercato italiano ha rilanciato ancora una volta la sua promo Iliad 180, quest’ultima garantisce 180Gb di traffico dati in 5G, minuti ed SMS senza limiti, il tutto per soli 9,99 € al mese per sempre.

Prima di sottoscrivere questa promo è utile fare delle precisazioni, il 5G è disponibile per tutti i device che sono compatibili, di conseguenza assicuratevi che il vostro smartphone supporti le reti di quinta generazione, altrimenti quest’ultimo sfrutterà solo la rete 4G LTE, in più vogliamo sottolineare come la rete 5G abilitata non comporterà nel tempo nessun pagamento aggiuntivo da corrispondere ad Iliad, il prezzo resterà il medesimo per sempre.

Come se non bastasse, per chi usufruisce di questa promo, è possibile sottoscrivere l’abbonamento alla fibra di Iliad a 5gigabit a soli 19,99 euro al mese in sconto, una combinazione decisamente accattivante se avete bisogno di una connessione veloce e senza limiti.

L’offerta è accessibile a tutti senza nessun requisito di portabilità del numero telefonico.