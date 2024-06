La gestione degli abbonamenti online sta diventando sempre più complessa per gli italiani, desiderosi di semplificare il processo attraverso un’unica applicazione. Secondo una ricerca di Bango, intitolata “Subscription Wars: Super Bundling Awakens Europe”, la metà degli italiani vorrebbe un’applicazione che consenta di gestire tutti i loro abbonamenti a servizi di streaming e altri contenuti digitali.

Una applicazione unica per gli abbonamenti

Il mercato degli abbonamenti in Europa è in crescita, con una predilezione particolare per i contenuti video on demand (SVOD). Oltre ai servizi video, gli europei si abbonano anche a negozi online, servizi alimentari e videogiochi, possedendo in media 3,2 abbonamenti ciascuno, leggermente più degli italiani che ne hanno in media 3,1.

In Italia, le piattaforme video sono le più popolari (71%), seguite dai negozi online (48%), piattaforme audio (28%), canali sportivi (20%) e piattaforme di gaming (16%). E i costi non sono trascurabili: gli italiani spendono mediamente 600 euro all’anno, appena sotto la media europea di 696 euro. Il 48% degli italiani ha cancellato almeno un abbonamento a causa di aumenti di prezzo, mentre il 59% non può permettersi tutti gli abbonamenti desiderati.

Il 65% degli intervistati considera la gestione di più abbonamenti un peso, con il 57% degli italiani che desidererebbe una soluzione integrata per gestirli tutti, in linea con la media europea del 58%.

La ricerca ha evidenziato che il 20% degli europei sceglie i propri abbonamenti attraverso pacchetti di terze parti, semplificando così il controllo e il pagamento. In Italia, il 24% degli abbonati ha perso il conteggio delle spese per i propri abbonamenti e il 30% paga per servizi non utilizzati. Il 45% preferirebbe che il gestore di telefonia mobile offrisse un hub di contenuti all-in-one, mentre il 26% preferirebbe l’internet provider, mostrando una forte richiesta per servizi integrati.

I pacchetti Super Bundling sono la soluzione?

Le società di telecomunicazioni europee stanno già sperimentando con pacchetti che combinano vari servizi, anche se pochi integrano abbonamenti al di fuori dei contenuti streaming on demand. Il “Super Bundling“, che offre vari prodotti o servizi in un unico pacchetto a un prezzo scontato, potrebbe essere la chiave per aumentare la fedeltà dei clienti: oltre il 54% degli abbonati europei sarebbe più fedele a un marchio che offrisse un tale servizio, mentre il 39% sarebbe disposto a cambiare fornitore per questo motivo.

Secondo Paul Larbey, CEO di Bango, gli abbonamenti ai servizi online rappresentano una parte significativa delle spese mensili delle famiglie italiane. “Con così tante opzioni e bollette da pagare, le persone necessitano di migliori strumenti per gestire i loro abbonamenti.”

La ricerca di 3Gem, condotta tra aprile e maggio 2024 in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, offre una panoramica delle esigenze e frustrazioni degli abbonati europei, indicando la strada verso una gestione più integrata e semplificata degli abbonamenti online.