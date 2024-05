Al giorno d’oggi pensare di acquistare un’aspirapolvere senza fili di qualità non richiede un investimento particolarmente elevato, poiché dovete considerare che giustappunto su Amazon sono disponibili innumerevoli occasioni per raggiungere un buon livello qualitativo, risparmiando molto più denaro di quanto ci si sarebbe mai aspettato.

L’ultima promozione attivata prevede la possibilità di mettere le mani su una aspirapolvere senza fili di Greenote, soluzione che prevede una potenza complessiva di 190W, ed una definizione di 6-in-1. Ciò è possibile data la presenza, direttamente in confezione, di numerosi accessori che ampliano irreparabilmente le possibilità di utilizzo: tra cui troviamo una piccola spazzola per materassi e divani, oppure il tubo che permette di raggiungere anche le aree più nascoste e difficili. Il tutto condito con un paio di filtri di ricambio, utilissimi per l’utilizzo a medio/lungo termine.

Scoprite le offerte Amazon con i codici sconto gratis esclusivi, solo sul nostro canale Telegram ufficiale, che trovate a questo indirizzo.

Aspirapolvere senza fili: un’offerta mai vista su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è a conti fatti uno dei più bassi dell’intero mercato, se considerate appunto che già di listino avrebbe un costo di soli 129 euro. La riduzione deve sommare prima di tutto il valore automatico di 10 euro, così si arriva a 119 euro, a cui aggiungere ulteriori 30 euro, grazie alla presenza di un coupon che deve essere applicato direttamente in pagina, arrivano ad un valore finale di soli 89 euro. Collegatevi qui per acquistare.

La manovrabilità rappresenta senza dubbio uno dei suoi punti di forza, essendo un prodotto da 1,5kg, che può facilmente essere utilizzato da qualsiasi utente, senza difficoltà particolari. La potenza massima di aspirazione è di 22Kpa, più che adeguata per quanto riguarda la pulizia di ambienti con animali domestici e non solo, mentre la batteria da 4400mAh dovrebbe garantire circa 30 minuti di utilizzo continuativo.