È stato realizzato il primo display E–Paper a colori di Samsung. L’azienda sudcoreana li ha mostrati in anteprima durante l’evento InfoComm che si sta svolgendo a Las Vegas. Il pannello Colour E-Paper con tecnologia E Ink Spectra 6 da 32 pollici, si basa sulla combinazione della tecnologia e-paper a colori, utilizzata anche da Rakuten per i suoi Kobo (libra Colour e Clara Colour), ed inchiostro digitale. Il dispositivo offre uno spettro cromatico elevato. Inoltre, è riscontrabile anche un algoritmo di imaging avanzato. Samsung ha deciso di sfruttare tale tecnologia all’interno dei suoi negozi a scopo pubblicitario. Dunque, i dispositivi E-Paper sostituiranno la segnaletica interna al momento caratterizzata dalla presenza di poster di carta.

Samsung per la pubblicità punta sui display E-Paper

Uno dei tratti caratteristici del nuovo dispositivo è il consumo energetico che risulta essere particolarmente basso. Proprio per questo risulta essere un importante punto di forza. Il display di Samsung, con immagini statiche, funziona a 0,00W. Ecco perché risulta essere molto conveniente della segnaletica digitale tradizionale. Quanto detto vale anche se vengono mostrate immagini a rotazione.

E non è tutto. Il display può essere controllato da remoto tramite l’uso dell’apposita applicazione. Quest’ultima permette di impostare l’orario di accensione e quello di spegnimento. Inoltre, permette di gestire le immagini che verranno visualizzate sullo schermo. A completare il tutto c’è il supporto a Samsung VXT che permette di monitorare e gestire anche più display nello stesso momento.

È possibile installare il display da 32″ sulla parete, il soffitto o anche appoggiarlo a un tavolo. Non è necessario aggiungere supporti aggiuntivi, dettaglio che rende il dispositivo molto funzionale. In questo modo le aziende interessate possono utilizzarli per promuovere i propri prodotti senza difficoltà.

FY Gan, presidente di E Ink Holdings, ha annunciato l’arrivo dei nuovi dispositivi. Quest’ultimi, nati dalla collaborazione tra la tecnologia e-Paper a colori di E Ink e l’esperienza di Samsung, i responsabili si sono dichiarati pronti a fornire un display a basso consumo. I nuovi display promettono di rivoluzionare il settore promozionale e la stessa comunicazione digitale. Ciò permette anche di portare avanti una serie di strategie che risultano molto più attente alla sostenibilità.