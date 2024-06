Xiaomi è al lavoro sullo sviluppo di un nuovo smartwatch. Il dispositivo caratterizzato dal numero di modello M2312W1 ha ottenuto la certificazione TAF in Cina, confermando che il possibile lancio è molto vicino.

Attraverso i dati emersi dall’ente di certificazione asiatico è possibile scoprire anche alcune delle caratteristiche tecniche dello smartwatch. Dal punto di vista estetico, Xiaomi vuole mantenere un design riconoscibile e, per questo motivo, ci aspettiamo linee simili a quanto visto con Watch 2 Pro.

Ci aspettiamo, quindi, un quadrante tondo a cui si affianca una corona rotante sul lato destro. Una caratteristica molto interessante sarà la compatibilità con le eSIM per potersi connettere alla rete telefonica.

Il nuovo smartwatch di Xiaomi avrà una batteria senza precedenti per il produttore per garantire una lunga autonomia

Considerando questa feature, sembra scontata la possibilità di effettuare chiamate e ricevere messaggi direttamente sullo smartwatch senza passare dallo smartphone. Le indiscrezioni emerse indicano la presenza di compatibilità complete con due operatori cinesei: China Mobile e China Unicom.

Una ulteriore informazione emersa riguarda la capacità della batteria del nuovo smartwatch. Xiaomi ha optato per un modulo da 586mAh, una scelta interessante in quanto inedita. La batteria sarà la più grande mai utilizzata dal produttore su un orologio smart.

Infatti, lo Xiaomi Watch S3 può contare su una capacità da 486mAh mentre il Watch 2 Pro è dotato di un modulo da 495mAh. Considerando i 586mAh del nuovo modello, possiamo aspettarci una autonomia nettamente maggiore con una singola carica.

Tra le ultime informazioni emerse, possiamo citare la presenza di un display OLED con una diagonale ancora avvolta dal mistero. Non mancheranno i sensori per rilevare la frequenza cardiaca, il GPS e i sensori NFC per i pagamenti contactelss.

Purtroppo, al momento, non è chiaro quando lo smartwatch sarà presentato da Xiaomi. Gli analisti ritengono che potrebbe appartenere alla famiglia di prodotti Watch 3 o, in alternativa, alla serie Watch S. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.