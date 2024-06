Gli ingegneri di Xiaomi sono sempre in fermento e le novità per il produttore di certo non mancano. Il nuovo dispositivo in fase di sviluppo è un tablet che prenderà il nome ufficiale di Redmi Pad SE 8.7 4G.

Stando alle ultime indiscrezioni disponibili, il debutto del tablet non dovrebbe essere essere troppo lontano. Infatti, un leaker è riuscito ad entrare in possesso di una foto reale del device. La foto in questione, purtroppo, non mostra il design, la scocca o le fotocamere del tablet come siamo abituati dalle fughe di notizie.

Tuttavia, il leaker è riuscito a fotografare di sfuggita il menù delle Impostazioni. Si tratta di una scelta inusuale ma comunque in grado di rivelare alcune informazioni interessanti. Infatti, leggendo quanto presente nelle Impostazioni, è possibile scoprire il nome del dispositivo e confermare alcune caratteristiche tecniche oltre che sperare in un suo arrivo imminente.

Xiaomi sta completando lo sviluppo del Redmi Pad SE 8.7 4G, un tablet economico ma che si preannuncia ricco di feature interessanti

Considerando che esistono dei prototipi funzionanti già in circolazione, possiamo immaginare che il Redmi Pad SE 8.7 sarà presentato molto presto. Xiaomi non ha comunicato ufficialmente nessuna data ma ci aspettiamo qualche sorpresa nel corso delle prossime settimane.

Inoltre, con la foto al menù Impostazioni possiamo ritenere ufficiali alcune caratteristiche del tablet. Il Redmi Pad SE 8.7 arriverà sul mercato con l’interfaccia proprietaria Hyper OS. La versione mostrata in foto è caratterizzata da 64GB di memoria interna ma possiamo ipotizzare anche altri tagli di memoria disponibili al lancio.

Considerando la diagonale dello schermo da 8.7 pollici, il tablet può essere considerato di piccole dimensioni. Questa caratteristica, unita alla compatibilità con le reti 4G rende il device molto interessante.

Xiaomi potrebbe scegliere un posizionamento nella fascia media del mercato e, attraverso un prezzo di lancio molto interessante, il tablet potrebbe diventare un vero e proprio best seller. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.