ho. Mobile: due offerte con 5G e piene di giga a prezzo SHOCK

L’influenza che un gestore può portare nel panorama della telefonia mobile ormai è davvero tanta, anche se c’è molta concorrenza. È proprio questo infatti a mettere in difficoltà le aziende soprattutto quando c’è un provider predominante, come nell’ultimo periodo sta dimostrando di essere ho. Mobile. Questo gestore, che tra i virtuali non nutre rivali, riesce ad avere ogni volta sempre lo stesso impatto devastante grazie alle sue offerte piene di contenuti ma soprattutto molto economiche.

Le persone sanno benissimo di poterne sottoscrivere una e di tenerla con lo stesso prezzo per sempre, in quanto le offerte di ho. Mobile non sono soggette a rimodulazioni. Rispetto ai gestori tradizionali, questo è un gran vantaggio, siccome non va ad incidere neanche su quella che è la qualità. In passato le persone tendevano a biasimare provider di questo genere in quanto non avevano la stessa qualità di rete dei gestori più affermati. Oggi è cambiato totalmente tutto, con la scena capovolta: i gestori virtuali vanno per la maggiore perché consentono di risparmiare e da qualche tempo anche il 5G.

ho. Mobile: la migliore offerta di sempre del gestore costa 9,99 € ed ha il 5G

La nuova offerta di ho. Mobile costa 9,99 € al mese e offre minuti ad SMS senza limiti con 200 giga in 5G ogni mese.

In tutto ciò è incluso anche il nuovo servizio di assistenza tramite WhatsApp che garantisce un ausilio perentorio ed efficace. Molti utenti poi non sanno che da poco tempo è possibile portare il proprio numero in ho. Mobile semplicemente sfruttando le nuove schede virtuali dette anche eSIM.

C’è l’opportunità anche per chi è già cliente di poterla avere, basta fare richiesta direttamente dall’applicazione ufficiale. Per quanto riguarda l’offerta illustrata, almeno per il momento non ci sono limiti di tempo per poterla sottoscrivere, per cui gli utenti hanno via libera.