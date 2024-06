Trae serie tv più amate degli ultimi anni sulla piattaforma di streaming Netflix c’è sicuramente Élite. Questa nota serie tv spagnola è approdata sulla piattaforma ormai diversi anni fa e ora si appresta a concludere le vicende dei suoi personaggi. Gli studenti de Las Encinas diranno infatti addio ai propri fan più accaniti con l’arrivo dell’ottava e ultima stagione. Fino ad ora non sapevamo quando sarebbe arrivata ufficialmente l’ultima stagione, ma ora il colosso dello streaming lo ha rivelato tramite un nuovo video teaser ufficiale.

Élite 8, Netflix pubblica un nuovo video teaser dell’ottava e ultima stagione

Nel corso delle ultime ore, il colosso dello streaming Netflix ha pubblicato ufficialmente sui propri canali principali un nuovo video teaser dell’ottava stagione di Elite. Come già accennato in apertura, questa sarà l’ottava ed ultima stagione che vedrà quindi concludersi le vicende degli amati studenti de Las Encinas, tra amori, crimini e tradimenti.

Fino ad ora sapevamo che le riprese di questa nuova stagione erano terminate, ma non sapevamo con esattezza quando sarebbe arrivata ufficialmente sulla piattaforma. Con l’arrivo del nuovo video teaser ufficiale su Netflix, ora sappiamo la data del suo arrivo ufficiale. Stando al nuovo video appena pubblicato, l’ottava ed ultima stagione di Élite sarà distribuita ufficialmente sulla piattaforma dal 26 luglio 2024.

Si tratta quindi di poco più di un mese e i fan potranno finalmente scoprire come termineranno le vicende di tutti gli studenti della scuola Las Encinas. Dal video teaser, è stato inoltre confermato il ritorno di uno dei personaggi storici della serie tv spagnola. Si tratta del personaggio di Nadia Shana, interpretata dall’attrice Mina El Hammani. Per il momento è confermato il ritorno di questo personaggio, ma non è da escludere che possa ritornare anche qualche altro personaggio storico. Staremo a vedere, dato che ormai manca davvero pochissimo tempo all’arrivo di Elite 8.