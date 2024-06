Il gigante tedesco Bosch, noto leader mondiale nella componentistica auto, ha lanciato un nuovo progetto mirato a migliorare la sicurezza dei trasporti pubblici su rotaia. L’azienda sta sviluppando sistemi di assistenza per tram basati su radar e telecamere, progettati per rilevare pedoni e ciclisti e prevenire collisioni potenzialmente pericolose.

Questo innovativo “sistema di assistenza alla guida” è già operativo in diverse città europee, tra cui Francoforte, Hannover e Amsterdam. Presto, sarà implementato anche in alcune città del nord Italia, inclusi importanti centri come Torino e Milano. Il cuore del sistema è una combinazione di tecnologie avanzate: un’unità di controllo per l’elaborazione dati, una telecamera multifunzione e un radar a medio raggio. Quest’ultimo emette onde per rilevare oggetti, persone e veicoli lungo la strada, garantendo una protezione simile ai sofisticati sistemi LIDAR usati nelle automobili moderne.

Funzionamento del “Tram Forward Collision Warning”

Il sistema è progettato per anticipare potenziali collisioni. Utilizzando intelligenza artificiale predittiva, valuta il pericolo imminente e attiva un avviso visivo o sonoro per il conducente. Se non viene presa alcuna azione entro due secondi, il sistema interviene con una frenata automatica graduale, riducendo così il rischio di incidenti e lesioni ai passeggeri. Questo approccio non solo migliora la sicurezza ma riduce anche i danni ai veicoli, alle infrastrutture stradali e ai pedoni, con un impatto positivo sui costi sociali e economici per le comunità e le compagnie di trasporto.

Mentre Bosch avanza con tecnologie avanzate per i tram, nell’ambito dell’automazione delle automobili emergono posizioni divergenti. Elon Musk, CEO di Tesla, ha espresso scetticismo verso il LIDAR, definendolo costoso e superfluo. Nonostante ciò, Tesla ha recentemente acquistato sensori LIDAR per oltre 2 milioni di dollari da Luminar. Al momento, Tesla si affida esclusivamente al sistema Tesla Vision basato su telecamere, rinunciando a radar e sensori per contenere i costi hardware. Musk ha aperto alla possibilità di integrare tecnologie avanzate come radar ad alta definizione, suggerendo un possibile cambio di rotta nelle strategie future dell’azienda.

Con l’implementazione imminente dei suoi sistemi di assistenza per tram nelle città italiane e l’evoluzione del dibattito sulla guida autonoma nell’industria automobilistica, Bosch si conferma pioniere nella sicurezza dei trasporti pubblici. Il loro approccio innovativo non solo promette di ridurre incidenti e danni, ma anche di introdurre nuovi standard di sicurezza che potrebbero influenzare le politiche di trasporto urbano in tutto il mondo.