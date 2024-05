Renault 5: ecco quali saranno i prezzi dell'auto elettrica

Chi ha già ammirato lo stile particolare della nuova Renault 5 aspettava con ansia di conoscere quali sarebbero stati i costi dell’auto elettrica in Italia e in Europa. Dopo tanta attesa ora si sa qual è il prezzo della city car, che dovrebbe rientrare in un range che va dai 25.000 euro base ad un massimo di 35.000 euro, varianti in base alla versione scelta. Sembra quindi che la Renault 5, nelle sue versioni top di gamma aventi un motore da 150 CV, una batteria da 52 kWh di batteria e con autonomia di 410 km, sarà disponibile a circa 33.490 euro per la Techno o a 35.490 euro per la Iconic.

Renault Techno e Iconic: come saranno le versioni più accessoriate?

La Renault 5 Techno presenta caratteristiche migliori rispetto al modello base, con una ricarica DC a 100 kW. L’auto possiede poi un sistema comprendente la pompa di calore, clima automatico e all’interno un display per gli strumenti da 10″, unito ad un secondo schermo da 10,1″ per l’infotainment. La vettura ha anche altri sistemi aggiuntivi come i servizi di Google e l’assistente vocale Reno, oltre ad essere compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il modello presenta anche un pad per la ricarica wireless dello smartphone e degli specchietti retrovisori elettrici che con l’aiuto dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori aiutano a compiere qualsiasi parcheggio.

Più completa ancora è la Renault Iconic. L’auto elettrica, oltre ai dettagli prima indicati, ha in più un volante riscaldato con volante riscaldato e sensori di parcheggio anche laterali, oltre ad un retrovisore centrale non avente cornici. La vettura dallo stile esterno spigoloso e retrò possiede poi una Guida Autonoma di Livello 2, un tetto di colore nero che contrasta con il resto e una carica bidirezionale V2G. Con la batteria, grazie alla funzione V2L, si potranno alimentare tutti i dispositivi. La Renault mette a disposizione anche optional come l’adattatore V2L per la Techno ed il sistema audio da 410 W, ognuno con il proprio prezzo aggiuntivo.