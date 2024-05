WhatsApp sta effettuando una serie di test su una nuova funzionalità. Quest’ultima permetterà agli utenti di azzerare il conteggio dei messaggi non letti all’apertura dell’app. L’opzione è stata scovata da WABetaInfo nella versione Beta per Android v2.24.11.13. Per il momento risulta essere ancora in fase di sviluppo. Inoltre, non risulta disponibile nemmeno per gli utenti iscritti al programma di test sul Google Play Store.

WhatsApp rilascia una nuova funzione per i messaggi non letti

Secondo uno screenshot pubblicato online sembra che per attivare suddetta funzionalità verrà fornito un nuovo pulsante. Quest’ultimo presenterà l’opzione “Cancella i messaggi non letti all’apertura dell’app”. Il “tasto” verrà introdotto per gli utenti direttamente sulla piattaforma.

Quando la funzione viene attivata su WhatsApp, il conteggio dei messaggi verrà eliminato ogni volta che si effettua un nuovo accesso sull’applicazione. L’obiettivo di questa nuova opzione è quello di facilitare la gestione della chat soprattutto per tutti gli utenti che si sentono spesso sopraffatti dal numero di notifiche, particolarmente elevate, provenienti dalle chat di gruppo.

Per il momento non sono state rilasciate informazioni certe riguardo la disponibilità della funzione per i beta tester o anche per la versione stabile di WhatsApp. Bisogna considerare che si tratta di una delle tantissime funzioni su cui il team di esperti stanno lavorando con lo scopo di migliorare l’esperienza degli utenti nella gestione delle loro conversazioni.

Recentemente sono state introdotte su WhatsApp una serie di funzioni interessanti. Ad aprile, ad esempio, sono stati introdotti sulla piattaforma dei nuovi filtri per semplificare la ricerca delle singole chat. Questo però sembra essere solo l’inizio ed è certo che nel tempo arriveranno sempre più novità come quelle riguardanti la possibilità di visualizzare in anteprima i messaggi fissati in alto contenenti contenuti multimediali. Nel frattempo, possiamo solo attendere che WhatsApp rilasci maggiori informazioni riguardo la nuova funzione per celare i messaggi non letti.