Samsung Galaxy S23 indubbiamente costa sempre meno, l’ex top di gamma dell’azienda sudcoreana ha oggi un prezzo decisamente concorrenziale, se pensate che infatti su Amazon è disponibile con uno sconto effettivo di 400 euro sul valore originario di listino.

Il prodotto integra al proprio interno tutte le migliori caratteristiche tecniche del periodo di lancio, presentando difatti la possibilità di affidarsi direttamente al display da 6,1 pollici di diagonale, uno splendido Dynamic AMOLED 2X di alta qualità, con processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione. La configurazione attualmente in promozione prevede comunque 8GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Samsung Galaxy S23: occhio allo sconto pazzo

Un prezzo di tutto rispetto sull’acquisto di Samsung Galaxy S23, il top di gamma decaduto, in quanto sostituito in tutto e per tutto dai nuovi Galaxy S24, è stato originariamente lanciato sul mercato con un listino di 1039 euro, che oggi viene fortemente ridotto da Amazon, sino da arrivare ad un valore finale di soli 699 euro (sconto quindi del 33%). Per acquistarlo, dovete collegarvi subito qui.

Uno dei “difetti” più grandi di questo smartphone è sicuramente la batteria, un componente che raggiunge solamente 3900mAh, e che a tutti gli effetti è sottodimensionata per le prestazioni generalmente offerte dal prodotto in questione. In altre parole, coloro che vorranno acquistarlo, devono iniziare sin da subito a fare i conti con una autonomia tutt’altro che florida e continuativa nel tempo. Discorso diverso per quanto riguarda il comparto fotografico, con un sensore principale da 50 megapixel pronto a realizzare ottimi scatti in generale, supportato da sensori secondari che rendono la fotocamera dello smartphone stesso decisamente più ampia e versatile, anche se non ai livelli effettivi di Samsung Galaxy S23 Ultra.