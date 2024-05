DAZN è la principale piattaforma dedicata alla visione degli eventi sportivi in Italia, e oggetto continuo di diverse controversie sin dal suo arrivo.

L’abbonamento con DAZN permette di assistere a innumerevoli eventi sportivi che avvengono in tutto il modo e che coinvolgono diversi sport.

Le controversie sulla piattaforma nascono principalmente a causa dei costi dei diversi piani tariffari, ritenuti spesso eccessivi per la qualità della visione. Recentemente DAZN ha annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti a partire dal mese di Agosto, e ciò ha causato ulteriori malcontenti da parte degli utenti.

Quindi, nei prossimi mesi DAZN presenterà tre diversi piani tariffari:

DAZN Start al costo di 11,99 euro al mese oppure 99 euro all’anno

al costo di 11,99 euro al mese oppure 99 euro all’anno DAZN Standard al costo di 34,99 euro al mese oppure 359 euro all’anno

al costo di 34,99 euro al mese oppure 359 euro all’anno DAZN Plus al costo di 59,99 euro al mese oppure 599 euro all’anno

Si tratta di aumenti significativi rispetto all’anno precedente, che hanno indisposto, e non poco, gli abbonati alla piattaforma.

Tuttavia, non ci sono solo notizie negative per gli abbonati di DAZN che potrebbero rimanere piacevolmente sorpresi.

DAZN: ecco alcune promozioni esclusive per gli abbonati

DAZN ha in serbo delle incredibili sorprese per i suoi abbonati, che saranno disponili per gli utenti di tutti i diversi piani tariffari.

Le promozioni esclusive per gli abbonati di DAZN saranno tre e di diversa natura. In particolare, la piattaforma regalerà ai propri utenti 3 mesi gratuiti di abbonamento a Apple TV+, da richiedere entro il 15 settembre 2024, 3 mesi gratuiti di abbonamento alle versioni digitali de principali quotidiani sportivi italiani, Il Corriere dello Sport e Tuttosport e infine 3 mesi gratuiti di abbonamento a Virgin Active Revolution.

Si tratta di un’iniziativa davvero molto apprezzata, disponibile entro un certo di periodo di tempo. Per partecipare basterà recarsi su DAZN, nella sezione MONDODAZN e vi sarà subito fornito un codice di attivazione valido per la promozione.