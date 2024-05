L’operatore telefonico italiano WindTre sta continuando a sfidare la concorrenza e questa volta lo fa proponendo tante altre offerte mobile. In particolare, si tratta di offerte di tipo operator attack della gamma WindTre GO 150 disponibili all’attivazione anche presso alcuni negozi fisici autorizzati WindTre. Queste offerte sarebbero dovute terminare lo scorso 20 maggio 2024, ma ora saranno ancora disponibili fino alla prima settimana di giugno 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli di queste super offerte mobile.

WindTre proroga le sue offerte operator attack della gamma WindTre GO 150

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di alcune sue offerte mobile di tipo operator attack. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte mobile appartenne alla gamma WindTre GO 150 e ora rimarranno a disposizione degli utenti almeno fino ai primi giorni di giugno 2024. Non è comunque da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente la disponibilità di queste offerte.

La prima di queste offerte prorogare è WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività sia in 4G sia in 5G. Oltre a questo, l’offerta include poi nel bundle anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri.

L’offerta in questione sarà attivabile dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici virtuali, tra cui Iliad, ho Mobile, Vodafone, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e Lyca Mobile. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a 8,99 euro al mese. Ricordiamo inoltre che gli utenti potranno anche acquistare in abbinamento a questa offerta tanti smartphone del momento. Ricordiamo inoltre che gli utenti dovranno scegliere il metodo di pagamento automatico Easy Pay.