Attualmente le auto a GPL stanno guadagnando sempre più terreno nel settore automobilistico italiano. Ecco perché è essenziale comprendere i vantaggi economici di questa scelta. Ma quanto costa realmente percorrere 100 chilometri con una vettura alimentata a gas? Per dare una risposta precisa è necessario effettuare alcune considerazioni finanziarie.

A tal proposito proviamo ad analizzare i dati più recenti. Il prezzo medio del metano in Italia si aggira intorno a 0,733 euro al litro. Con alcune variazioni regionali che incidono leggermente sui costi. Si tratta di cifre estremamente vantaggiose. Per questo motivo si pensa che l’utilizzo di questo carburante come fonte principale di energia sia molto conveniente.

Le alternative disponibili sul mercato delle auto e il risparmio associato

A titolo di esempio, potremmo considerare la Dacia Sandero. Ovvero l’auto a GPL più venduta nel nostro Paese nel corso del 2024. Essa prevede una capacità di serbatoio di 40l di gas e un consumo dichiarato di 6,7l per 100 chilometri. Il costo per coprire una distanza di 100Km si attesta intorno ai 5€. Le cose cambiano se la stessa vettura fosse alimentata a benzina. Il prezzo per lo stesso tragitto sarebbe infatti di circa 10€. Considerando il valore medio al litro di 1,881€. Tale risultato evidenzia un risparmio significativo nell’utilizzo del GPL rispetto alla benzina. Sottolineando l’attrattiva economica di questa opzione per gli italiani.

La Dacia Sandero però non è l’unica opzione disponibile per coloro che desiderano risparmiare sul carburante. Vi sono infatti altre vetture come la DaciaDuster, la Renault Captur, la RenaultClio e la DR 5.0. Tutte offrono alternative interessanti per i consumatori attenti al portafoglio. Considerando i consumi dichiarati e i prezzi attuali del GPL, è possibile fare una piccola stima. Ad esempio, la Duster ECO-G100, con un consumo dichiarato di 7,8l per 100 chilometri, richiederebbe una spesa di circa 5,70€ per coprire la stessa distanza. Mentre la RenaultCapturTCe 100GPL e la RenaultClioGPL offrono rispettivamente consumi dichiarati di 7,7l e 7,0l per 100km. Con costi stimati intorno ai 5,60€ e ai 5,10€ per 100 chilometri. Queste cifre confermano la convenienza del gas rispetto alla benzina. In più illustrano le diverse opzioni disponibili per tutte le persone che cercano il risparmio.