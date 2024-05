Auto Elettriche: crescono esponenziale le immatricolazioni nel mondo

A marzo i dati riportanti le vendite di auto elettriche in tutto il mondo hanno hanno segnalato un aumento straordinario delle immatricolazioni. La crescita avuta è stata del 19%, un enorme cambiamento rispetto al solo 7% dello scorso anno. Il trend in positivo va a confermare quanto l’interesse verso questa tipologia di auto sia salita, alimentato probabilmente da una maggiore consapevolezza e dall’avanzare delle tecnologie che le hanno rese migliori che in passato.

Al top, sopra la classifica, delle auto elettriche più vendute troviamo (non è una sorpresa) la Tesla Model Y, con circa 119.000 unità immatricolate soltanto a marzo. Questo modello continua ad essere il preferito dei consumatori, affascinati dalle sue prestazioni, dall’autonomia e dai sistemi tecnologici integrati. Anche la BYD va a posizionarsi al vertice con due modelli conquistando sia la seconda che la terza posizione. La BYD Song ha venduto 64.616 auto, mentre la BYD Qin Plus ha raggiunto 52.305 immatricolazioni. Entrambi i modelli hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’azienda, che sta guadagnando sempre più terreno nel settore delle auto elettriche.

Brand dell’industria delle auto elettriche in crescita e fuori classifica

Il mese di marzo 2024 ha quindi evidenziato una forte salita delle immatricolazioni di auto elettriche a livello globale, con i diversi brand e modelli che contribuiscono al rendere positivo questo trend. Grazie all’aumento della domanda e il continuo sviluppo tecnologico, il futuro sembra sempre più verde.

Anche la Aito, con l’auto elettrica M7 è salita nella classifica. Il modello ha raggiunto l’ottavo posto grazie alle oltre 18.500 unità immatricolate. Il Gruppo Volkswagen continua intanto a ricevere consensi, con la ID.4 e la ID.3 rispettivamente al 13° e 19° posto. Al di fuori della top 20, l’Audi Q4 e-tron ha totalizzato 9.765 vendite, posizionandosi poco dopo la M7, al 21° posto. La Volvo EX30 e la XC60 PHEV hanno toccato le 8.000 e 9.626 immatricolazioni e La Jeep Wrangler PHEV 8.117. Quest’ultima ha segnato il miglior risultato di sempre da giugno 2021 e dimostrando che le PHEV continuano a riscuotere successo.