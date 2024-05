Il colosso delle telecomunicazioni, TIM, si conferma leader di mercato con l’introduzione delle nuove offerte della gamma Power. Dimostrando ancora una volta la propria determinazione nel mantenere la leadership, TIM non cede terreno alla concorrenza e punta a riconquistare i vecchi clienti con promozioni irresistibili. Dopo un 2023 di successo, specialmente nella parte finale dell’anno, il provider si prepara a stupire ancora con offerte innovative e convenienti.

Le nuove offerte Power Iron e Power Supreme Easy

Le nuove promozioni Power di TIM, che includono minuti, messaggi e giga, sono disponibili a prezzi competitivi e offrono vantaggi esclusivi. La punta di diamante è la Power Special, una soluzione mobile completa a soli 9,99 € al mese. Questa offerta include 300 giga di navigazione in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Una proposta imperdibile per chi cerca il massimo della connettività senza compromessi.

Accanto alla Power Special, TIM presenta altre due offerte: Power Iron e Power Supreme Easy. Entrambe garantiscono minuti illimitati e 200 messaggi, ma si differenziano per la quantità di giga inclusi. La Power Iron offre 150 giga in 4G al costo di 6,99 € al mese, mentre la Power Supreme Easy ne offre 200 giga in 4G per 7,99 € al mese. Queste tariffe competitive rendono le nuove offerte Power particolarmente appetibili per chi desidera un servizio di qualità a un prezzo contenuto.

Oltre ai contenuti ricchi e ai prezzi vantaggiosi, TIM propone ulteriori benefici. Gli utenti che scelgono una delle offerte Power non dovranno pagare il costo di attivazione, solitamente fissato tra 10 e 15 €. Inoltre, le promozioni includono un periodo di sconto che permette di usufruire del primo mese gratuitamente. Questo incentivo aggiuntivo offre ai nuovi clienti l’opportunità di testare le offerte Power senza impegno economico iniziale.

TIM, sempre a servizio del cliente

Le nuove proposte di TIM rappresentano un’opzione eccellente per chi cerca un pacchetto completo di servizi a prezzi concorrenziali. Con le promozioni Power, TIM riafferma il suo impegno a fornire soluzioni di qualità, convenienza e abbondanza, mantenendo alta la soddisfazione dei clienti e rafforzando la sua posizione nel mercato delle telecomunicazioni.