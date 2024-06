Ecobonus Auto 2024: incentivi per Taxi, NCC e retrofit GPL/metano

Il Ministero apre gli incentivi auto di quest’anno dedicati ai taxi, ai veicoli di noleggio con conducente e agli installatori di impianti di alimentazione a GPL o metano. Gli incentivi per taxi e NCC potranno essere prenotati sul portale Ecobonus da lunedì 17 giugno. Sullo stesso sito si può accedere alla Circolare contenente tutte le indicazioni e la modulistica necessaria per effettuare la richiesta del contributo.

I beneficiari potranno usufruire di contributi maggiorati del 50% anche in caso di leasing finanziario. Una novità significativa di quest’anno è proprio l’introduzione dell’Ecobonus per il retrofit a GPL o metano di veicoli di categoria M1, che incentiva la trasformazione a gas di mezzi già circolanti. Gli installatori potranno accedere tramite l’area rivenditori del portale da mercoledì 19 giugno e non da lunedì. La data di avvio verrà poi comunicata successivamente.

Ecobonus per GPL e per tutti i veicoli della categoria M1

L’Ecobonus Retrofit per impianti a GPL o metano è stato introdotto da pochi giorni e prevede un finanziamento di circa 10 milioni di euro. I contributi fissi saranno di 400 euro per l’installazione di un impianto a GPL e di 800 euro per un impianto a metano. Gli incentivi verranno applicati dall’installatore al cliente e inseriti nel prezzo dell’impianto.

La normativa per i veicoli di categoria M1 include le vetture a quattro ruote destinati al trasporto di persone con un massimo di nove posti a sedere. Per ottenere l’Ecobonus, il veicolo deve essere nuovo, almeno di classe Euro 6, e avere emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi al km. Il prezzo del veicolo, inclusi gli optional e IVA esclusa, non deve poi superare i 35.000 euro (per la fascia da 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO2) e i 45.000 euro (21-60 g/km).

L’importo dell’Ecobonus per taxi e NCC varia anche se sii possiede un veicolo usato da rottamare. Il contributo per l’acquisto di un’auto nella fascia 61-135 g/km di CO2 è infatti strettamente legato alla rottamazione. In caso contrario, se non si possedesse un’altra vettura, non sarà concesso alcun incentivo. Chi usufruisce degli incentivi è inoltre obbligato a rimanere proprietario del veicolo per almeno 12 mesi. Tutte le altre info e i dettagli sono, come detto, specificati sul portale Ecobonus.