Samsung ha ufficialmente lanciato la sua nuova applicazione di localizzazione, chiamata Samsung Find, disponibile sul Galaxy Store. Questa app è stata anticipata la settimana scorsa e offre agli utenti la possibilità di individuare persone, dispositivi e oggetti dell’ambiente Samsung in modo semplice ed efficace.

Per gli utenti Samsung che si chiedono come aggiornare le app sul Galaxy Store, basta seguire il consueto procedimento di aggiornamento delle applicazioni attraverso il marketplace proprietario di Samsung. Con il lancio dei nuovi Galaxy S24 con One UI 6.1, è emerso che SmartThings e Trova il mio dispositivo personale si sono separati, dando origine a Samsung Find, un’applicazione indipendente dedicata alla localizzazione.

Samsung Find: quali sono le funzionalità?

L’interfaccia di Samsung Find è chiara e intuitiva, con tre schede nella parte inferiore per individuare persone, dispositivi e oggetti. Gli utenti possono cercare la posizione di una persona toccando la scheda “Persone” e selezionando l’utente desiderato dalla lista di coloro che condividono la loro posizione. La mappa centrale mostra la posizione della persona, offrendo anche indicazioni per raggiungerla.

Un vantaggio notevole di Samsung Find è la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con amici e familiari. Attivando l’opzione “Condividi la mia posizione”, gli utenti possono condividere la loro posizione con i contatti sul telefono Galaxy, tablet o Galaxy Watch, creando così una maggiore connessione e facilitando gli incontri.

Per individuare un dispositivo, gli utenti possono toccare la scheda “Dispositivi” e visualizzare la posizione dei propri telefoni, tablet, Watch e Buds Galaxy. Nel caso in cui la posizione esatta non sia disponibile, è possibile utilizzare la funzione “Emetti suono” per individuarli nelle vicinanze.

La sezione “Oggetti” consente di visualizzare gli SmartTag registrati da SmartThings e tracker di terze parti compatibili. Gli SmartTag possono essere registrati direttamente nell’app, e la funzione “Trova offline” consente di rilevare la posizione del tracker utilizzando il Bluetooth a bassa energia dei dispositivi nelle vicinanze.

Gli utenti possono scaricare Samsung Find direttamente dal Galaxy Store, con l’attuale versione 1.0.40 del 24 gennaio che occupa circa 69,74 MB di spazio. Con questa nuova applicazione, Samsung offre un modo intuitivo e versatile per localizzare persone, dispositivi e oggetti, arricchendo l’esperienza degli utenti Galaxy. Se siete interessati ad altri articoli riguardante Samsung One U.I, ve ne consigliamo alcuni.