La nota azienda è impegnata nella produzione di componenti hardware e prodotti digitali Toshiba ha annunciato l’arrivo di nuovi prodotti appartenenti al mondo dell’archiviazione di massa, stiamo parlando di hard disk con una capacità di archiviazione di gran lunga superiore rispetto a quanto abbiamo visto finora con gli SSD, si parla di oltrepassare addirittura la barriera dei 30 TB di memoria disponibile, tutto ciò è merito della collaborazione di due tecnologie di registrazione magnetica, rispettivamente MicroWave Assisted Magnetic Recording e Heat Assisted Magnetic Recording.

In particolare quest’ultima tecnologia migliora la capacità di scrittura in maniera radicale utilizzando un laser accorto raggio per riscaldare localmente il disco di scrittura, l’azienda è così riuscita a raggiungere ben 32 TB di memoria utilizzando 10 piatti, il tutto grazie alla tecnologia Shingled Magnetic Recording, la quale riesce ad aumentare la densità di memoria per singolo piatto.

Risultato dopo un lungo lavoro

I lavori per arrivare a questo risultato sono iniziati nel lontano 2021 facendo uso in tal caso di 11 piatti impilati tra loro, grazie allo sviluppo di queste innovative tecnologie di archiviazione è stato però possibile aumentare la densità di memoria riducendo il numero di piatti, il merito va a TDK Corporation e Resonac Corporation.

Si tratta di un traguardo davvero importante dal queste nuove memorie di archiviazione faranno fronte alle sempre crescenti necessità non solo dal consumer ma anche dal punto di vista dei data center che sfruttano e offrono piattaforme cloud con memorie sempre crescenti.

Stando alla roadmap di Toshiba, i primi campioni di prova verranno spediti alle aziende nel corso del 2025 per poi immettere il tutto direttamente nel mercato, ovviamente aggiornamenti su questa nuova tecnologia non tarderanno ad arrivare anche nel corso di questo 2024 con le specifiche più nel dettaglio, ovviamente il punto interrogativo che incuriosisce tutti gli utenti e senza alcun dubbio il prezzo di vendita al dettaglio.