Con il Natale alle porte, molti si preparano a una pausa festiva, ma per chi ha intenzione di viaggiare, i costi dei voli possono risultare decisamente più alti. Un’indagine condotta da Altroconsumo ha messo in evidenza aumenti notevoli, specialmente per le destinazioni più richieste durante il periodo natalizio, come le isole e altre regioni del Sud Italia.

L’assurdo aumento di prezzo dei voli per il Sud e le isole

Lo studio ha analizzato i prezzi dei voli a/r da Milano e Roma verso 12 destinazioni, confrontando i costi nei periodi festivi e in quelli di bassa stagione. Secondo i risultati, la Sicilia è la regione più penalizzata: un volo da Milano a Catania, per esempio, può costare fino a 389 euro durante le festività, rispetto ai 34 euro di metà gennaio. Un incremento che sfiora il 1.031%, con un costo triplicato per una famiglia di tre persone.

Anche altre destinazioni italiane come la Calabria, la Campania e la Puglia registrano aumenti significativi, con la Sardegna che, pur presentando variazioni più moderate, non sfugge al trend. Sorprendentemente, però, viaggiare verso le capitali europee risulta essere più economico che non spostarsi all’interno del Paese. Secondo lo studio, il prezzo medio di un volo verso una capitale europea è di 149 euro, mentre per una destinazione italiana si arriva a 246 euro, con una differenza del 65%. Un esempio estremo riguarda un volo Roma-Londra a 92 euro, mentre un Milano-Catania può costare fino a 389 euro, quasi quattro volte tanto.

Nonostante l’aumento della domanda nel periodo natalizio, l’indagine evidenzia che i rincari per alcune tratte nazionali e verso le isole sono eccessivi e ingiustificati. Per questo motivo, i risultati sono stati inviati all’Antitrust, che sta già monitorando i prezzi per la Sicilia e la Sardegna. Un dato positivo, tuttavia, emerge dallo studio: i prezzi dei voli festivi sono diminuiti del 14% rispetto allo scorso anno.