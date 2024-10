Iliad regala lo sconto sulla fibra con le GIGA fino a 250 GB in 5G

Durante l’ultimo periodo, sono tornate di moda alcune soluzioni viste inizialmente, ma con prezzi totalmente diversi. È chiaro l’intento di Iliad di voler attirare verso di sé coloro che un tempo, guardando quell’offerta, non erano convinti dal prezzo disponibile.

Proprio per questo motivo è rinata una delle soluzioni più incredibili e vantaggiose viste più di un anno fa, ovvero la famosa Flash 150. Questa è solo la prima di tre offerte clamorose, poiché ce ne sono altre due che garantiscono vantaggi superiori, ma con un prezzo leggermente più alto.

Iliad: le migliori tre offerte del momento sono le seguenti

Per scegliere Iliad, un utente ha bisogno di alcune garanzie che corrispondono al prezzo, alla qualità e ovviamente alla quantità dei contenuti. Su questi parametri il gestore non ha mai fallito, ed è proprio per questo che è riuscito a cementificare la sua posizione in cima a ogni classifica. Al momento, le offerte disponibili sono tre e sembrano tutte più che vantaggiose per via di quello che offrono.

Le migliori offerte di Iliad sono tre e garantiscono il meglio, proprio come si può vedere già con la prima, la famosa Flash 150. Questa proposta permette di ottenere 150 giga in 4G tutti i mesi, con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di 7,99 € al mese, per sempre.

Gli stessi minuti e gli stessi messaggi figurano anche all’interno delle altre due proposte, ovvero la Giga 180 e la Giga 250. Sia la prima che la seconda hanno il 5G e garantiscono i giga rappresentati nel nome dell’offerta, con minuti ed SMS senza limiti. La prima costa 9,99 € al mese, per sempre, mentre la seconda aumenta il prezzo a 11,99 € al mese, per sempre. In entrambi i casi si può beneficiare di uno sconto sulla fibra ottica, poiché tutte e due le soluzioni mobili di Iliad partono da 9,99 € al mese.