Se ha da poco presentato in Corea del Sud il Galaxy Z Fold Special Edition. Ovvero una versione potenziata dello Z Fold 6, caratterizzata da schermi più ampi. Oltre che da un design più sottile e una fotocamera principale da 200 Megapixel. In questo contesto però mentre gli appassionati di tecnologia attendevano l’annuncio di un modello pieghevole più accessibile, Samsung ha smentito le aspettative. L’azienda ha infatti confermato che non esistono piani per il lancio di un dispositivo più economico della serie GalaxyZFold.

Galaxy Z Fold: progetto di un pieghevole più economico posticipato

Le voci che circolavano negli ultimi mesi, secondo cui la società stava lavorando a una versione a prezzo ridotto, sono state messe a tacere da un rapporto di Sammobile. Un funzionario Samsung, mantenendo l’anonimato, ha affermato che, nonostante la domanda di un modello più abbordabile, l’azienda non ha in programma di introdurre un cellulare simile a breve termine. Ciò conferma che il marchio intende mantenere il settore dei pieghevoli all’interno di una fascia premium.

Anche se il colosso coreano non ha confermato il lancio di uno smartphone simile, ciò non significa che l’idea sia stata completamente abbandonata. All’inizio del 2024, infatti, alcune indiscrezioni suggerivano che Samsung avesse intenzione di introdurre un Galaxy Z Fold 6 FE. Una versione più accessibile del suo famoso pieghevole, ma sembra che i piani poi siano stati rinviati. A tal proposito pare che le prime fasi di produzione non abbiano dato risultati soddisfacenti. I dispositivi di prova non erano abbastanza sottili né leggeri per competere con quelli dei marchi cinesi e presentavano problemi legati alla compatibilità con la S Pen.

Di fronte a queste difficoltà, combinate con le incertezze del mercato, Samsung ha così preferito fermare lo sviluppo di un modello simile. Ovviamente almeno per il momento. Resta però aperta la possibilità di un futuro lancio, se e quando la società riuscirà a risolvere le sfide tecniche e strategiche che ne hanno bloccato la produzione.