Direttamente dalle sale dello Snapdragon Summit, Qualcomm ha ufficialmente presentato lo Snapdragon 8 Elite, il chip mobile più potente e veloce al mondo. Le piattaforme di punta di Qualcomm ora prendono il nome di elite, a dimostrazione del grande progresso dell’industria; il nuovo modello debutta con tecnologie leader nel settore, come la seconda generazione della CPU Qualcomm Oryon (costruita su misura), ma anche GPU Adreno e NPU Qualcomm Hexagon potenziata.

Le innovazioni permettono a Snapdragon 8 Elite di trasformare letteralmente le esperienze degli utenti con i propri device, rendendo le app AI generative multimodali una vera e propria realtà sugli smartphone con Snapdragon. Le tecnologie, inoltre, alimentano molte esperienze in ambito fotografico, con AI-ISP, ma anche gaming di livello superiore, navigazione web super veloce e tanto altro.

Qualcomm ha lanciato Snapdragon 8 Elite

Chris Patrick, vice presidente senior e direttore generale della sezione mobile, afferma di essere entusiasta di portare la potenza di Qualcomm Oryon sulle piattaforme mobile per la prima volta. Presentato all’inizio dell’anno per il segmento PC, con grande interesse da parte dei consumatori, la seconda generazione debutta nella piattaforma mobile, rappresentando un grande passo in avanti, nella speranza che anche i consumatori siano entusiasti delle nuove esperienza. La capacità leader di CPU, GPU e NPU offre sia miglioramenti in termini di prestazioni che di efficienza energetica, andando a rivoluzionare completamente le esperienze mobili, con AI generativa multimodale personalizzata direttamente sul device. In questo modo è possibile comprendere contesti, discorsi e immagini per migliorare tutto, sia in termini di attività di produttività, ma anche di creatività, con sempre un occhio (importante) alla privacy dei dati.

Al momento attuale non è stato comunicato il suo effettivo lancio su un dispositivo, per questo vi terremo aggiornati con nuovi sviluppi, nel momento in cui si avranno a tutti gli effetti notizie in merito.