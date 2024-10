Uno dei televisori più richiesti e desiderati oggi dal pubblico presenta sicuramente tecnologia OLED, uno dei produttori di maggior successo è LG, per questo motivo la combo smart TV OLED di casa LG in sconto su Amazon, rappresenta un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I modelli che al giorno d’oggi sono disponibili sul mercato sono davvero tanti, la serie B4 2024 di LG rappresenta la soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si è alla ricerca di una soluzione sicuramente bilanciata, in termini di prestazioni e di prezzo di vendita. Su Amazon potete acquistare OLED55B46LA, con display appunto da 55 pollici di diagonale, e la sua capacità di raggiungere una risoluzione massima in 4K, affiancando comunque un processore alpha8 di ottima qualità, che non delude in termini di velocità di sistema e non solo.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, con i prodotti in regalo, che potete avere solo con il canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

LG OLED: la smart TV è super scontata su Amazon

Acquistare una smart TV LG OLED è sinonimo di sicurezza e affidabilità anche sul lungo periodo, non per niente è il brand numero 1, per quanto riguarda le OLED, degli ultimi 11 anni. Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere acquistato con un esborso finale di soli 999 euro, rappresentando a tutti gli effetti la soluzione migliore, considerando la presenza della garanzia legale della durata di 24 mesi, che comunque coprirà tutti gli eventuali difetti di fabbrica. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Tutti i televisori di casa LG vengono commercializzati con sistema operativo webOS 24, una versione moderna di uno degli OS più amati dal pubblico di tutto il mondo, proprio per la sua capacità di garantire funzioni di ottimo livello, una buona stabilità generale, e prestazioni che abbracciano le aspettative del consumatore, che si ritrova ad investire quasi 1000 euro per l’acquisto di un prodotto di questo tipo.