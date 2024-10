La tanto attesa funzione vocale di ChatGPT è ora accessibile anche in Italia. Già pronta per offrire nuove opportunità sia per l’uso personale che per il mondo professionale. Questa novità permette di interagire con il modello di intelligenza artificiale utilizzando la voce. Eliminando così la necessità di digitare manualmente ogni richiesta. La comunicazione verbale con ChatGPT si rivela particolarmente utile. In particolare in quegli scenari che richiedono risposte rapide o quando l’utente è impossibilitato a scrivere. Essa infatti consente un’interazione più fluida e intuitiva. Lanciata inizialmente in altri Paesi, la funzione è disponibile in Italia dal 22 ottobre 2024. Ma è riservata esclusivamente a coloro che possiedono un abbonamento Plus e Team.

ChatGPT: applicazioni pratiche nel mondo del lavoro e nelle fiere

Uno degli aspetti innovativi di questa modalità avanzata è la capacità di riconoscere non solo le parole pronunciate, ma anche il tono e l’accento. Cosa che fa pensare ancora di più ad una conversazione più naturale. Ad esempio, è possibile usare ChatGPT per creare simulazioni con personaggi distinti diversi, ciascuno con una voce specifica. In questo modo tale strumento diventa versatile e adattabile a diversi contesti.

La funzione vocale non si limita però solo a migliorare la produttività personale. In quanto può essere integrata anche in molte attività professionali. Un uso rilevante riguarda la traduzione simultanea. Utile per chi opera in contesti internazionali e deve comunicare con persone di diverse nazionalità. La possibilità di tradurre in tempo reale riduce così le barriere linguistiche, rendendo le conversazioni più efficienti. In piu, per chi lavora nella creazione di contenuti, ChatGPT vocale è in grado di supportare lo sviluppo di idee. Ma anche la simulazione di interviste e la realizzazione di script pubblicitari con variazioni di tono e stile.

Un ulteriore esempio di applicazione è stato testato fieristici negli Stati Uniti. Qui il famoso assistente virtuale stato impiegato per l’accoglienza dei visitatori. Oltre che per la traduzione istantanea e le dimostrazioni interattive dei prodotti. Installando un dispositivo dotato di ChatGPT, i partecipanti potevano ricevere risposte immediate alle domande più comuni, migliorando l’esperienza di visita.