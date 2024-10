iCloud è una serie di servizi cloud che Apple offre gratuitamente a tutti i suoi utenti dal 2011, se hai un iPhone, iPad, Mac o anche una Apple TV. Fondamentalmente, ti permette di salvare online in sicurezza foto, documenti, video e dati di ogni tipo, mantenendo aggiornate le app e i software che usi tutti i giorni. Non importa quale dispositivo Apple stai usando o dove ti trovi: basta avere una connessione a internet e hai sempre accesso ai tuoi dati. E, soprattutto, puoi risparmiare spazio sul dispositivo visualizzando solo anteprime di foto e video, mentre gli originali rimangono al sicuro su iCloud.

Il bello di iCloud è che quando modifichi un file su un dispositivo, la modifica si riflette automaticamente anche sugli altri. Ad esempio, se ritocchi una foto su iPhone, vedrai lo stesso risultato anche sul tuo MacBook. Puoi anche accedere a Foto, Mail e Note direttamente da iCloud.com, e se usi un PC Windows, c’è un’app iCloud dedicata anche per quello.

iCloud+: i piani a pagamento

Apple offre gratuitamente i primi 5 GB di spazio, ma se ti serve più spazio, puoi abbonarti a iCloud+, che è la versione premium introdotta con iOS 15 e include nuove funzionalità come Private Relay e “Nascondi la mia email”. I piani partono da 50 GB e arrivano fino a 12 TB, e tra i vantaggi c’è anche la possibilità di condividere lo spazio con la tua famiglia e di usare altri servizi come Apple Music e Apple TV+, ma per questi serve Apple One (e sono a pagamento, tra l’altro).

Foto

Con l’app Foto, puoi salvare tutte le tue immagini e video su iCloud in modo sicuro, mantenendoli sincronizzati su tutti i tuoi dispositivi. Le versioni a bassa risoluzione vengono conservate sui dispositivi per risparmiare spazio, mentre gli originali sono su iCloud. Inoltre, puoi creare album condivisi con amici e familiari, e chiunque può commentare o aggiungere le proprie foto.

iCloud Drive

iCloud Drive è il servizio di archiviazione di file, simile a Dropbox o Google Drive, dove puoi organizzare e accedere a documenti fino a 50 GB ciascuno. Puoi anche condividere file tramite un link privato e accedere ai tuoi documenti ovunque, anche dal browser.

App essenziali

Con iCloud, app come Mail, Contatti, Calendario e Note sono sempre sincronizzate su tutti i tuoi dispositivi. Ogni modifica che fai viene aggiornata ovunque, e puoi usare le versioni web di queste app su iCloud.com.

Suite iWork

Con la suite iWork (Pages, Numbers, Keynote), puoi creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni, che si sincronizzano su tutti i tuoi dispositivi. Puoi anche collaborare con altre persone in tempo reale.

Messaggi

I tuoi messaggi vengono salvati su iCloud, quindi puoi iniziare una conversazione su un dispositivo e continuarla su un altro senza perdere nulla.

Safari

Grazie a iCloud, Safari ti permette di vedere su tutti i dispositivi le schede aperte, i segnalibri e l’elenco di lettura, anche quando sei offline.

Backup

iCloud esegue automaticamente il backup di tutto il contenuto del tuo iPhone o iPad quando è collegato al Wi-Fi e in carica. In questo modo, puoi ripristinare facilmente i tuoi dati in caso di necessità, come quando acquisti un nuovo dispositivo.

Trova il mio dispositivo

Grazie a “Dov’è”, puoi localizzare dispositivi smarriti o condividere la tua posizione con amici e familiari. Puoi anche usare gli AirTag per rintracciare oggetti.

Portachiavi

iCloud Portachiavi memorizza e sincronizza in sicurezza le tue password e le informazioni delle carte di credito, permettendoti di compilare automaticamente i dati quando fai acquisti online.

In famiglia

Con “In Famiglia”, puoi condividere app, musica, libri e altro con un massimo di sei membri del tuo nucleo familiare, inclusi i piani iCloud e album di foto condivisi.

Relay privato

Relay privato, attualmente in beta, protegge la tua navigazione nascondendo l’indirizzo IP e crittografando il traffico internet. Sebbene ancora in fase di sviluppo, è già disponibile e aiuta a proteggere la tua privacy online.

Nascondi la mia email

Questa funzione ti permette di creare indirizzi email casuali per iscrizioni a newsletter o altri servizi online, mantenendo il tuo vero indirizzo email nascosto. I messaggi ricevuti su questi indirizzi vengono inoltrati alla tua casella principale.

Dominio personalizzato

Se hai un dominio personalizzato, puoi usarlo anche per il tuo indirizzo email su iCloud e condividerlo con la tua famiglia.

Attivare iCloud

Attivare iCloud è semplice: basta creare un ID Apple e collegarlo al tuo dispositivo, oppure accedere a iCloud.com.