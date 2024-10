In occasione del terzo film dedicato a Venom, “The Last Dance”, HMD Global ha mantenuto la promessa di lanciare una variante speciale del suo smartphone Fusion. Questa edizione limitata, però, non sarà disponibile per l’acquisto, neanche per i fan più accaniti. In quanto ne sono state realizzate solo tre versioni. Questi ultimi saranno utilizzati esclusivamente a scopo promozionale sia durante le campagne pubblicitarie online che alla première ufficiale del film. Ciò che rende unico questo dispositivo è un modulo sul retro che, ispirato all’estetica del simbionte alieno di Venom. Questo si distingue infatti per una “gabbia” in vetro che racchiude del ferrofluido. Grazie a un sistema di 160 elettromagneti, questo liquido si muove in modo simile alle trasformazioni del simbionte nei film. Oltre a ciò, il telefono include suoni e toni tratti direttamente dalla pellicola. Il tutto accompagnato da una collezione di sfondi ufficiali, che gli utenti possono scaricare dal sito del produttore.

Altri dettagli per il Venom Edition, anche per OPPO Reno 12

Un altro aspetto particolarmente interessante è l’introduzione degli “outfit”. Si tratta di accessori collegabili al retro del Fusion grazie ai Pogo Pin integrati. HMD ha aperto al pubblico le specifiche per questi “outfit”, incentivando chiunque a creare accessori personalizzati. Tutto questo ricorda l’iniziativa dei Moto Mods di Motorola, ma con un approccio più flessibile e aperto. Al momento però questi outfit non sono ancora disponibili per l’acquisto.

Nonostante l’HMD Fusion dedicato a Venom sia riservata a pochi, i fan del personaggio Marvel non devono preoccuparsi. OPPO ha stretto un accordo con Sony per il lancio di una Venom-Edition del Reno 12. Notizia che è stata rivelata da un teaser diffuso sui social ufficiali dell’azienda cinese. I dettagli riguardo il modello specifico coinvolto nella collaborazione sono ancora scarsi. Ma si presume che sia basata sul Reno12F o, in alternativa, sulla variante 4G, a giudicare dal design del modulo fotografico mostrato nel teaser. Insomma, tale collaborazione rappresenta una nuova opportunità per i fan di ottenere uno smartphone a tema senza doversi limitare alle edizioni ultra-esclusive.