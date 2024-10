Uno dei prodotti più attesi dell’anno rappresentato senza alcun dubbio dalle prossime schede video top di gamma di Nvidia, la RTX 5080 e la RTX 5090, le due schede grafiche infatti si stanno facendo desiderare, ma allo stesso tempo rappresenteranno un passo in avanti in netto ed evidente rispetto al passato, poiché introdurranno tantissime novità sia in termini di prestazioni sia in termini di intelligenza artificiale presente all’interno degli algoritmi della scheda, tantissime sono le voci che hanno circolato e stanno circolando soprattutto in merito il periodo di rilascio delle due schede che secondo la maggior parte degli utenti arriveranno per la fine dell’anno.

Questa novità è stata costantemente messa in dubbio negli ultimi mesi, ma a darci un elemento in più in suo favore è proprio Zotac, noto partner che da tempo si occupa della produzione di soluzioni custom delle schede dell’azienda Californiana e che in un recente video trapelato online ci mostra quella che in tutta probabilità è la RTX 5090.

Un video poco definitivo ma indicativo

Il video trapelato online mostra una fabbrica indonesiana di Zotac all’interno della quale un addetto si occupa il controllo qualità finale sulle schede tanto chiacchierate, non c’è alcuna indicazione ufficiale che si tratti della GPU di nostro interesse ma non c’è nemmeno un motivo contrario per credere che non si tratti di queste ultime, le schede presenti nelle immagini mostrano tutti i dettagli trapelati online fino a questo momento e soprattutto mostrano come l’azienda abbia preferito optare per un sistema di dissipazione tradizionale formato da ben tre ventole di dimensioni generose che si occupano del raffreddamento del chip, osservando bene è anche possibile notare la presenza del logo Zotac proprio sull’evento installate a bordo.

Si tratta tra l’altro dell’ennesima volta in cui il noto colosso di Hong Kong ci mostra in anteprima le schede top di gamma dell’azienda californiana, ciò infatti si è verificato anche in passato con la RTX 4090.