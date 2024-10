Truffa in corso con un messaggio semplice ma crudele: attenti ai vostri soldi

Anche oggi purtroppo una truffa è riuscita a cogliere di sorpresa svariati utenti che si sono ritrovati nei guai senza neanche accorgersene. Secondo quanto riportato, in queste ore, sta succedendo qualcosa di veramente pericoloso, tutto tramite e-mail e all’insaputa delle persone che finiscono nella rete.

Truffa in corso con un messaggio di Esselunga: ecco cosa vi fanno credere.

“ESSELUNGA

CONGRATULAZIONI

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà GRATIS!

Apprezziamo la tua opinione e ci piacerebbe servirti meglio. Partecipa a un breve sondaggio di 2 minuti e ricevi un fantastico premio.

Rispondi solo ad alcune domande.

Grazie in anticipo per il tuo tempo e il tuo feedback.

INIZIA ORA

ORGANIZZA LA TUA CUCINA CON SET TUPPERWARE

MODULAR MATES

DA 36 PEZZI“.

Immaginatevi di trovarvi davanti ad una e-mail di questo genere e di non sapere cosa c’è dietro. Molto probabilmente anche coloro che sono esperti del web ma che non hanno un background in grado di consentire loro di riconoscere una truffa di questo tipo, ci cascherebbero senza pensarci due volte. Come si può vedere il testo è scritto abbastanza bene e la cosa che fa saltare gli utenti dalla sedia è il regalo che viene offerto. In questo caso tutto è accompagnato anche da una locandina ben realizzata, fatta con il marchio dell’azienda che in questo caso è anche parte lesa.

L’unico modo per evitare problematiche è quello di non dare alcun tipo di risposta o di non cliccare su alcun link presente eventualmente all’interno. Uno dei più gravi errori potrebbe essere quello di ricontattare i truffatori, ai quali da quel momento in poi riusciranno a prendersi i dati personali dell’utente e all’occorrenza anche i soldi. Fare attenzione dunque è obbligatorio, proprio per evitare il diffondersi dell’inganno e soprattutto di finire in un vortice senza fine dal quale potrebbe essere veramente complicato uscire.