CoopVoce si conferma come un operatore low cost di riferimento, offrendo diverse tariffe vantaggiose pensate per soddisfare le esigenze di vari utenti. Tra le offerte più recenti, spicca la tariffa EVO Flash 20, che propone un mese gratuito e, successivamente, un costo di soli 4,90 euro al mese. Questo piano include minuti illimitati, 1000 SMS e 20 GB di traffico dati in 4G, con una velocità fino a 150 Mbps. Questa promozione è valida per chi attiva il piano entro il 20 ottobre 2024.

Le offerte CoopVoce di Ottobre

Un’altra opzione interessante è l’offerta EVO 30, che, al costo di 6,90 euro al mese, offre anch’essa minuti illimitati e 1000 SMS, ma con un incremento del traffico dati a 30 GB in 4G. Anche in questo caso, non ci sono vincoli e il prezzo rimane fisso nel tempo.

Per chi ha bisogno di maggiore disponibilità di dati, CoopVoce propone la tariffa EVO 200 a 9,90 euro al mese. Questa offerta include minuti illimitati, 1000 SMS e ben 200 GB di dati in 4G, garantendo una navigazione fluida e senza preoccupazioni per il consumo eccessivo.

Infine, l’offerta Extra 300 si distingue per i suoi 300 GB di traffico dati, sempre a 9,90 euro al mese, con il primo mese gratuito se attivata entro il 27 ottobre 2024. Anche in questo caso, gli utenti possono contare su minuti illimitati e 1000 SMS.

Tutte queste offerte prevedono un contributo di attivazione di 10 euro se acquistate online, che include anche la spedizione della SIM. Per i già clienti CoopVoce, questo costo scende a 9,90 euro. Gli utenti possono anche optare per una eSIM senza spese aggiuntive o ritirare la SIM in uno dei numerosi punti vendita Coop.

CoopVoce si impegna a garantire un servizio senza sorprese, e per chi attiva un piano, non sono previste rimodulazioni. Inoltre, è possibile utilizzare il roaming in UE con i GB inclusi nell’offerta, rendendo questa compagnia un’opzione allettante per chi cerca un piano di telefonia mobile semplice, trasparente e conveniente.