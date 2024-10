Vodafone: cosa c'è nelle due SILVER che costano 7 euro al mese

Servono tante soluzioni mobili per riuscire a battere la concorrenza e questo Vodafone lo sa. Durante gli ultimi anni infatti il gestore anglosassone ha prodotto un numero impressionante di opportunità, ad oggi tutte molto conosciute.

Le proposte, in realtà, al momento sono due e riescono a mettere in discussione ogni altra azienda che abbia proposto contenuti a prezzi molto bassi. Scegliere le Silver significa capire che sono tornate promozioni straordinarie, che possono garantire il meglio anche con pochi euro. Effettivamente, Vodafone era sempre stato visto come quel gestore che proponeva solo offerte a prezzi molto più alti rispetto alla concorrenza, ed è per tale motivo che molte persone hanno deciso di migrare altrove. Adesso, però, potrebbe compiersi il percorso inverso, con tantissimi ex utenti pronti a rientrare per avere a disposizione il meglio sotto ogni punto di vista. Ciò significherebbe, dunque, togliere utenti alla concorrenza e, soprattutto, accrescere il numero di clienti sotto la propria ala.

Vodafone batte la concorrenza a colpi di grandi offerte e lo mostra con queste due soluzioni

In primo luogo, bisogna parlare dell’offerta che costa solo 7,99 € al mese: al suo interno ecco minuti senza limiti con 200 messaggi e anche 100 giga per navigare in Internet con il 4G. La seconda offerta segue la stessa lunghezza d’onda ma offre 150 giga in 4G ogni mese per un prezzo di 9,99 € mensili.

Quando Vodafone prepara determinate offerte, non lo fa di certo per tutti, e infatti anche questa volta il numero di persone che possono sceglierle è ristretto. Solo coloro che arrivano da Iliad o da un gestore virtuale possono, infatti, approfittare delle due promo Silver, alle quali inoltre si possono aggiungere altri 50 giga ogni mese, semplicemente scegliendo il servizio di ricarica automatica gratuita SmartPay. Solo per il primo mese c’è un’offerta garantita su entrambe le tariffe: chi le sceglie pagherà solo 5 €.