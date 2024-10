Continuano le super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. L’operatore ha infatti da poco prorogato la disponibilità di una delle sue ultime offerte mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 10. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile dallo scorso 22 ottobre 2024. Tuttavia, ora gli utenti interessati a passare all’operatore virtuale avranno ancora qualche giorno di tempo per attivarla. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena proroga ancora la sua offerta folle da soli 4,99 euro al mese

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi nuovi clienti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco prorogato la disponibilità di una delle sue ultime offerte mobile di rilievo. Si tratta della promo denominata Kena 4,99 Flash 10. Quest’ultima sarà ora a disposizione degli utenti per qualche altro giorno, ovvero fino al prossimo 29 ottobre 2024.

Si tratta dunque di una super offerta a basso costo che sarà disponibile all’attivazione presso una pagina dedicata oppure attraverso il link presente sul video spot pubblicato dall’operatore virtuale sul proprio canale YouTube. Questa è comunque un’offerta di tipo operator attack e quindi risulta attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici, tra cui:

“Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Italia Power, NetValue, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.”

Nello specifico, il bundle dell’offerta Kena 4,99 Flash 10 include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri, ad un costo di soli 4,99 euro al mese.