Unieuro è lo store perfetto per te qualsiasi cosa tu stia cercando che abbia a che fare con la tecnologia. Che tu abbia un budget consistente o uno più ridotto, troverai sicuramente la cosa giusta per te. A tua disposizione avrai migliaia di dispositivi di brand differenti con costi che variano per adattarsi ad ogni tua esigenza. Sai qual è la cosa migliore? Che veramente c’è di tutto nel catalogo Unieuro! Dagli elettrodomestici più avanzati a quelli più particolari come una macchina per lo zucchero filato, dalle fotocamere per esprimere la tua passione e scattare immagini pazzesche agli smartphone di ultima generazione.

Tra scope elettriche, lavatrici, forni, tv, frullatori, ciò che cerchi sarà tuo e lo pagherai anche ad un ottimo prezzo, molto più competitivo rispetto a tantissimi altri negozi. Unieuro ti regala delle occasioni d’oro proponendoti alcuni prodotti a costi ancor più ridotti nel suo volantino! Potrai fare acquisti andando in store, se ti va una passeggiata e se hai tempo a disposizione, oppure andare sul suo sito web, mettere quello che vuoi nel carrello, pagare e ricevere tutto a tuo indirizzo. Unieuro è famoso soprattutto per il suo favoloso sottocosto e anche questa settimana ci sorprende con sconti incredibili!

Unieuro ti regala prodotti sottocosto per ancora qualche giorno

Acquista l’Apple Watch SE a 249,00 euro se cerchi un nuovo smartphone da fare invidia oppure opta per il Samsung Galaxy Watch6 a 199,99 euro o se vuoi spendere pochissimo per il il realme Note 50 a 99,99 euro. Cos’altro potrebbe interessarti? Forse le gli auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 Active al costo super di di 19,99 euro o anche un nuovo iPad a 379,00 euro. Ora ci credi che da Unieuro il catalogo è davvero infinito? Ovviamente i dispositivi non sono ancora finiti qui.

Unieuro mette a tua disposizione anche TV di ultima generazione dotate di tecnologie altamente potenti, in grado di regalarti colori nitidi e dettagliati. Noi ti segnaliamo in particolare la Smart TV TLC da 98″ a 1799 euro scontata al 40%. Tutti questi device e molti altri sono presenti sul volantino che trovi qui sotto. Non preoccuparti della data che segna la scadenza delle promo l’11 di Maggio, come puoi notare è specificato che le promo non sottocosto in volantino valgono fino al 16! Visita il sito ufficiale per saperne di più cliccando qui e cerca la pagina con le offerte del momento puoi anche cliccare direttamente qui.