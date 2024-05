Uno dei software più amati da tutti gli utenti Android e non è senza alcun dubbio la tastiera Google Gboard, la nota tastiera infatti è utilizzatissima da tutti grazie alle proprie funzionalità decisamente utili, all’ottimo funzionamento e al design pulito e gradevole, elementi che la rendono ottima sia alla vista che nell’uso di tutti i giorni.

Il merito è ovviamente del team di sviluppatori che ogni giorno si occupa di mantenere l’applicazione sempre funzionante e con features godibili per tutti coloro che decidono di scaricarla, in scia a tale politica ecco che hanno recentemente rilasciato la versione 14.2 beta, grazie alla quale scopriamo che gli sviluppatori hanno in programma di implementare alcune piccole modifiche grafiche all’opzione per la correzione del testo e ad altre parti dell’app.

Novità grafiche

Come potete vedere il primo elemento cambiato è il tasto per la correzione del testo che ora risulta più in contrasto rispetto a prima e con tonalità più dark, in alto potete vedere un confronto, modifica che non riguarda solo la correzione standard ma anche la voce “Altre correzioni”.

Un altro elemento che è stato modificato poi è il layout di modifica delle dimensioni della tastiera che ora ha un’impostazione decisamente diversa con i comandi che non presentano più solo l’icona bensì anche la dicitura apposita:

Si tratta di piccole aggiunte grafiche pensate per rendere la tastiera di Google più facile da utilizzare in coerenza con le nuove politiche di molte aziende di rendere le esperienze d’uso più semplici per gli utenti evitando complessità grafiche, spesso amate dagli smanettoni ma che magari possono allontanare l’utente medio.

Al momento la versione beta è disponibile solo per i beta tester, se siete curiosi però potete scaricarla abbastanza facilmente dalle varie repository presenti online e recuperabili tramite una rapida ricerca su Google per l’appunto, presto arriverà la versione definitiva.