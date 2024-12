Google Foto offre un sistema di backup che salva automaticamente foto e video nel cloud. Recentemente, BigG ha introdotto un’opzione che consente di disattivare il backup solo per specifici dispositivi, senza compromettere la sincronizzazione di altri contenuti.

Come disattivare il backup di Google Foto

Per annullare il backup su Google Foto, puoi seguire questi passaggi direttamente dall’app:

Accedi alle impostazioni: Apri Google Foto e tocca l’icona del tuo profilo in alto a destra;

Vai alla sezione Backup: Seleziona Impostazioni di Google Foto e poi Backup e sincronizzazione;

Disattiva il backup: Utilizza l’interruttore accanto alla voce Backup per disattivarlo.

Questo processo rimuove le foto dal cloud del colosso di Mountain View, ma i file rimangono salvati sul dispositivo locale. Se desideri eliminare le immagini anche dal telefono, dovrai farlo manualmente. Una volta disattivato, il backup non sarà più automatico per quel dispositivo. Per riattivarlo, dovrai farlo tramite le stesse impostazioni.

La nuova opzione di selettività è in fase di distribuzione. Gli utenti iOS l’hanno già ricevuta, mentre per Android il rilascio è previsto nelle prossime settimane. Google non ha fornito una data precisa, ma ha confermato che l’aggiornamento è imminente.

Il backup su cloud può occupare rapidamente lo spazio di archiviazione disponibile, soprattutto per chi scatta molte foto o video in alta qualità. Inoltre, gestire manualmente i contenuti offre un maggiore controllo sulla privacy, evitando di caricare immagini sensibili o personali sui server di Google.

La possibilità di disattivare il backup su dispositivi specifici rappresenta un importante miglioramento per la gestione dello spazio e della sicurezza. Gli utenti possono ora mantenere il controllo sui propri dati senza rinunciare alla comodità del cloud per altri contenuti.