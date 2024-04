Smartphone Samsung: avviso per la sicurezza degli utenti

La Samsung annuncia ufficialmente l’arrivo del suo ultimo aggiornamento disponibile per tre modelli di smartphone, che dopo di esso resteranno in balia di bug e di “insicurezza”. Che si intende? I dispositivi hanno una sorta di data di scadenza e dopo un dato periodo divengono obsoleti e l’azienda proprietaria, non solo la Samsung, solitamente non lavora più su di essi.

I modelli interessati dall’ultimo aggiornamento includono il Samsung Galaxy M21 e il Samsung Galaxy M31, due smartphone facente parte della fascia medio-bassa del mercato, insieme al Samsung Galaxy Z Flip 4G, il device pieghevole di prima generazione della società. Tutti questi dispositivi sono stati lanciati nel 2020 ed ora hanno raggiunto il loro quarto anno di vita e l’ultima possibilità di essere aggiornati.

Dobbiamo gettare i vecchi smartphone Samsung?

Cosa implica l’impossibilità di effettuare aggiornamenti su questi smartphone Samsung? L’assenza di innovazioni su questi dispositivi implica la fine degli aggiornamenti di sicurezza e dunque una maggiore esposizione ai rischi di sicurezza informatica. Gli aggiornamenti di sicurezza sono infatti di fondamentale importanza per qualsiasi device elettronico, dai cellulari ai tablet. Essi sono necessari per correggere bug e vulnerabilità che possono essere sfruttati dagli hacker per entrarvi all’interno ed accedere ai dati sensibili degli utenti.

Con l’assenza di aggiornamenti, gli smartphone divengono così fortemente vulnerabili ad attacchi informatici che sfruttano le vulnerabilità nei software che verranno inevitabilmente a formarsi. Ciò significa che l’uso di tali dispositivi per attività particolari che implicano l’uso di informazioni importanti, come l’accesso al conto corrente online, diventa sconsigliato perché troppo rischioso. La tattica assunta dalle aziende telefoniche è abbastanza ovvia: lasciare andare i dispositivi troppo antichi per supportare le tecnologie attuali e concentrarsi sui più recenti. In tal modo la Samsung spinge anche gli utenti a cambiare smartphone, a favore di una maggiore sicurezza e di prestazioni migliori delle precedenti. Di fronte a questa obsolescenza degli dispositivi Samsung bisogna essere consapevoli di ciò a cui si va incontro.