Elon Musk, appena qualche tempo fa, aveva dichiarato che la tecnologia LiDAR era costosa, folle e soprattutto completamente inutili. Il CEO di Tesla sono anni che si dichiara contrario all’utilizzo di questi scanner avanzati che permetterebbero alle auto a guida autonoma di analizzare in modo più preciso l’ambiente circostante.

Musk ha, dunque, sempre espresso questo suo odio verso la tecnologia LiDAR e le vetture della sua azienda non la utilizzano. Eppure, nonostante tali dichiarazioni sembra proprio che l’azienda americana di automobili spenda milioni di dollari su LiDAR. Come mai?

Tesla spende milioni per la tecnologia LiDAR senza usarla?

Suddetta tecnologia viene utilizzata da diversi marchi. Apple, ad esempio, la utilizza in chiave ridotta sui suoi iPhone ed iPad Pro per potenziare le applicazioni in realtà aumentata. In questo modo infatti si potranno avere misure più precise degli ambienti. Tra le aziende di automobili a guida autonoma, i veicoli di Cruise e Waymo utilizzano molto i sistemi LiDAR. Stesso discorso per Polestar e Mercedes–Benz che da tempo ha stretto una partnership con Luminar, l’azienda leader nel settore LiDAR.

Tesla invece, negli ultimi anni sembrava essere andata in una direzione opposta. Infatti, sono stati eliminati dalle sue vetture radar e sensori. L’unica tecnologia utilizzata è quella offerta dalle telecamere. Il sistema fornito da Tesla Vision consente di risparmiare parecchi soldi in hardware anche se risulta essere poco preciso in alcune valutazioni. Per questo motivo, è ipotizzabile, che prima o poi arriverà un supporto tecnologico, anche se Elon Musk si è sempre dichiarato contrario a questo tipo di scanner e sensori.

Ora invece, sembra che la situazione stia cambiando e che la possibilità di integrare nuove tecnologie sulle vetture Tesla stia convincendo il suo CEO ad investire in Luminar. L’azienda si è auto-dichiarata il miglior cliente di LiDAR, facendo innalzare le entrate della compagnia di oltre il 10%, Infatti, sembra che Tesla abbia acquistato circa 2,1 milioni di dollari di sensori. Non è però noto come l’azienda di Musk li stia effettivamente utilizzando.

Una strategia questo in contrasto con quanto è sempre stato dichiarato dal miliardario, ma che potrebbe avere un suo perché, se si considera uno dei suoi più recenti progetti che l’azienda starebbe portando avanti in gran segreto. Si tratta dei robotaxi, veicoli del tutto autonomi, che probabilmente potrebbe aver bisogno di radar e sensori per poter funzionare.