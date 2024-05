Threads continua la sua scalata e dopo aver superato i primi intoppi relativi alle difficoltà connesse alla crescita, ora continua a spingere soprattutto su un determinato dettaglio. Il social, infatti, ha deciso di concentrarsi sulla trasparenza. A tal proposito potrebbe presto arrivare una nuova funzione in grado di monitorare il numero di visualizzazioni totali per ogni post che viene pubblicato dagli utenti.

A confermare la notizia è stato Adam Mosseri, il responsabile di Instagram che ha evidenziato l’importanza di poter comprendere l’andamento dei post su Threads.

Threads introduce una nuova funzione

La novità introdotta consentirà agli utenti di avere a propria disposizione uno strumento in grado di monitore l’efficienza dei post sulla piattaforma. Sarà disponibile sia per i fruitori semplici sia per influencer ed anche le aziende. Per poter utilizzare questo nuovo indicatore delle visualizzazioni basterà recarsi sull’app. Nella parte superiore dei post pubblicati verrà indicato un singolo numero che mostrerà tutte le visualizzazioni generate sia sulla piattaforma che su Instagram. Il conteggio delle visualizzazioni sarà pubblico, quindi chiunque potrà vederlo e non solo l’autore del post.

Secondo quanto dichiarato da Mosseri il team di Threads ha deciso di implementare la possibilità di osservare concretamente il numero totale di visualizzazioni ottenute, semplicemente osservando il proprio post pubblicato.

Come affermato dallo stesso Mosseri il lavoro da fare è ancora molto. Nonostante ciò, il responsabile si è dichiarato positivo sul loro lavoro per poter fornire ai creator alcuni dei dettagli che maggiormente hanno richiesto. L’aggiornamento che porterà suddetta funzionalità su Threads è ancora in fase di distribuzione, ma sarà necessario ancora un po’ di tempo prima che tutti gli utenti potranno ottenerla e sfruttarla.

Inoltre, sembra che stia per arrivare un’ulteriore novità grazie all’intervento di Instagram. La piattaforma, infatti, sarebbe interessata ad introdurre un cross–posting su Threads. Questo sistema consentirebbe agli utenti di condividere automaticamente le proprie foto su entrambi i social.