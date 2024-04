CoopVoce COSTA 9 EURO al mese e offre 300 giga in 4G

Non serve presentare ancora una volta CoopVoce, siccome ad oggi è una delle realtà più collaudate nel mondo della telefonia mobile italiana. Il gestore ha dimostrato per ampi tratti di meritare questo titolo, anche grazie alle sue offerte.

Oggi uno in particolare ha rubato il posto a tante altre tariffe, mettendo a disposizione tutto per pochi euro mensili. Nasce infatti la nuova EXTRA 300 con minuti, SMS e giga. In basso si può avere un resoconto più completo, con ogni dettaglio e soprattutto con tutti i prezzi a disposizione.

CoopVoce, la nuova EXTRA è una promo mostruosa: ci sono 300 giga al suo interno

Partendo dall’inizio, questa promozione mobile garantisce mensilmente minuti senza limiti verso tutti i gestori per poi passare a 1000 SMS ancora verso tutti. Il punto di forza sta però nella connessione, siccome ci sono 300 giga per navigare in 4G. Il prezzo mensile, che dura ovviamente per sempre, è di 9,90 € al mese.

C’è un ulteriore vantaggio nel sottoscrivere questa promozione mobile, ovvero quello di non pagare altri costi. Chi sceglie la EXTRA 300 infatti può avere a disposizione, al massimo entro il 30 aprile, costo di attivazione e primo mese totalmente gratis. Si comincerebbe a pagare dunque dal secondo mese in poi.

CoopVoce non impone assolutamente restrizioni per quanto riguarda la sottoscrizione di questa offerta. Il gestore infatti la predispone sul sito ufficiale come disponibile per tutti, senza alcun tipo di esclusione in base al gestore di provenienza. Basti pensare che, semplicemente pagando il costo di attivazione, anche i già clienti possono passare a questa nuova EXTRA 300.

Un altro consiglio molto interessante che potrebbe far piacere agli utenti è quello di scegliere una eSIM. CoopVoce infatti, con questa soluzione, aumenta sensibilmente la velocità della portabilità. Chi cambia gestore e sceglie questo provider, optando per una nuova scheda virtuale, può così evitare che la trafila sia lunga come al solito.