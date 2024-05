In casa Realme è tempo di novità, ecco dunque che l’azienda cinese ha intenzione di rilasciare il suo prossimo smartphone erede del GT Neo5, smartphone presentato a febbraio dello scorso anno, parliamo ovviamente di GT Neo6, smartphone di cui sappiamo ancora molto poco ma che presto vedrà qualche altro dettaglio in più essere rivelato, questo a detta di Realme stessa.

Dopo Neo6 SE, dunque, sembra essere arrivato il momento del modello base, lo smartphone è stato infatti inserito all’interno del catalogo sul sito cinese JD.com, rivelando tra l’altro alcuni dettagli di natura tecnica, GT Neo 6 sarà dotato di processore Snapdragon 8s Gen 3, sarà il primo del brand a sfruttare la potenza dell’ultimo SoC di Qualcomm, per di più la memoria arriverà massimo ad un Tb sebbene saranno disponibili vari tagli su cui puntare.

Molto presto qualche dettaglio in più

Al momento non ci è dato sapere altro su quello che arriverà insieme al device, Realme non si è espressa e sembra voler mantenere alto il mistero per il maggio tempo possibile, indubbiamente la presenza a bordo del SoC di Qualcomm apre a numerose possibilità, sicuramente sarà presente il supporto a moduli fotocamera di altissimo livello con anche il supporto a modelli di Intelligenza Artificiale, da sempre punto di forza di questi processori, in grado di eseguirli on board come abbiamo già visto sulla linea Galaxy S24.

Per quanto riguarda dettagli come display e batteria dovremo probabilmente attendere ancora un po’ dal momento che non sono trapelate info in merito, c’è da attendersi una batteria capiente e un display in grado di supportare almeno il refresh rate a 90hertz, un livello inferiore renderebbe sprecato tale SoC.

Anche per quanto riguarda il prezzo e l’arrivo nel mercato italiano ancora non si sa nulla in merito e servirà attendere qualche dichiarazione ufficiale da parte di Realme.