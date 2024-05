L’operatore CMLink Italy per tutte le sue offerte abilitate al 5G ha deciso di prorogare la durata della sua promozione rilasciata in occasione del suo terzo anniversario. Quest’ultima permette a tutti gli utenti interessati di ottenere 100 GB in più ogni mese per un anno. La promozione è disponibile dallo scorso 26 marzo ed è compatibile con le offerte Super 100, Super 150, Relax 100 Annual Plan, Relax 100 Biennial Plan e Relax 150 Annual Plan.

Inizialmente, la promo doveva essere disponibile fino al 1 maggio, ma ora CMLink ha deciso di prorogarla fino al prossimo 31 maggio.

Promo di anniversario per CMLink

Secondo quanto riportato dall’operatore, dopo aver attivato una delle offerte 5G, per ottenere i GB aggiuntivi è necessario attivare la tariffa prima del 7 giugno. È importante ricordare che i Giga extra sono utilizzabili solo in Italia. Una volta ottenuto l’accredito la notizia verrà notificata con un SMS. Se si deciderà di passare ad un’altra offerta entro i 12 mesi previsti dalla promo, non si avrà diritto alla restante parte del traffico omaggio di cui non si è ancora usufruito.

Come anticipato, le offerte che permetteranno di approfittare della promo di CMLink. Si tratta di Super 100 con minuti illimitati verso tutti, 1000 minuti verso la Cina continentale e Hong Kong, 200 SMS 3 100 GB (200 per i primi 12 mesi) di traffico internet mobile in 5G. Il prezzo mensile è di 7,99 euro. Oppure 8,99 euro per gli utenti che attivano un nuovo numero.

In alternativa a suddetta offerta, con lo stesso piano mensile, è possibile attivare Relax 100 Annual Plan a 89,90 euro all’anno). Oppure Relax 100 Biennial Plan (167,79 euro per i primi due anni, successivamente si passa a 191,76 euro), con pagamento biennale.

Super 150 include minuti illimitati verso tutti, 1000 verso Cina continentale e Hong Kong, 200 SMS e 150 GB (250 per i primi 12 mesi) in 5G. Il costo mensile è di 9,99 euro sia per i nuovi numeri che con la richiesta di portabilità. In alternativa con lo stesso piano mensile è possibile, fino al 31 maggio, attivare Relax 150 Annual Plan, con pagamento annuale di 99,90 euro per un anno. Dal secondo anno si paga un abbonamento annuale pari al prezzo previsto per Super 150, ovvero 119,88 euro annuali.