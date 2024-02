App Photoshop su smartphone: editing e filtri di alto livello

Tra e tante applicazioni per la fotografia su smartphone, poche possono vantare il prestigio e l’esperienza di Photoshop. L’ultimo arrivato nel mondo delle app per smartphone è la Fotocamera Photoshop, un’applicazione che porta l’iconica potenza di elaborazione delle immagini di Adobe direttamente nei palmi delle nostre mani.

Una delle prime cose che saltano all’occhio è la pulizia e la familiarità dell’interfaccia utente. L’estetica è coerente con gli altri prodotti Adobe, donando intuitività anche per chi è già abituato ai loro software desktop. Gli esperti però hanno segnalato che la fluidità dell’app Photoshop potrebbe migliorare, specialmente durante l’applicazione dei filtri, dove occasionalmente si possono riscontrare piccoli rallentamenti. Un aspetto da apprezzare è la possibilità di utilizzare l’app come ospite o di accedere tramite un account Adobe, che consente la sincronizzazione delle impostazioni e dei progetti tra dispositivi diversi.

I diversi filtri presenti sull’app Fotocamera Photoshop

La varietà e l’originalità dei filtri disponibili sono impressionanti. Oltre a quelli preinstallati, c’è un vasto database da cui attingere, alcuni dei quali utilizzano anche l’intelligenza artificiale per creare effetti grafici sorprendenti. Non limitandosi solo alla personalizzazione post-scatto, la Fotocamera Photoshop funziona anche come un’applicazione per catturare le immagini. Il miglioramento automatico delle foto è già qualcosa di utile e si può scegliere se rimuovere l’opzione. Inoltre, con un doppio tap sull’immagine è possibile applicare automaticamente il filtro ritenuto più adatto, basandosi sul soggetto della foto.

Ciononostante, chi ha testato l’app non la consiglia per scattare foto, soprattutto se si dispone di uno smartphone di fascia alta con un’applicazione fotocamera nativa potente. Le immagini catturate dalla Fotocamera Photoshop tendono infatti ad essere più artefatte e sature. L’app è disponibile gratuitamente sul Play Store, senza annunci pubblicitari e senza necessità di abbonamento per accedere a tutti i filtri disponibili. Pur non sostituendo completamente l’applicazione fotocamera nativa del dispositivo, aggiunge sicuramente un tocco creativo e divertente all’utilizzo quotidiano dello smartphone per i selfie o altre fotografie.