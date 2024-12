Apple rischia, l'accusa: la privacy ha bloccato strumenti contro abusi su minori

Ogni tanto succede qualcosa che fa dubitare di un colosso e questa volta è toccato di nuovo ad Apple. L’azienda americana è finita di nuovo nell’occhio del ciclone per quanto riguarda una situazione molto delicata. L’azienda sarebbe stata accusata da alcune vittime di abusi sessuali per non aver introdotto gli strumenti necessari ad individuare i contenuti illegali su iCloud.

Apple e il caso del 2021

Esattamente nel 2021 arrivò l’annuncio da parte di Apple di un nuovo sistema utile per identificare ogni tipo di materiale pedopornografico su iCloud. Tutto ciò fu progettato appositamente per rilevare e segnalare all’istante ogni immagine sospetta. Ad occuparsene sarebbe stata un’organizzazione indetta proprio per la protezione dei minori, se non fosse che l’iniziativa è stata subito interrotta per alcune problematiche legate alla privacy. Molti infatti temevano che questa tecnologia potesse essere usata per scopi di sorveglianza.

Ora, il gruppo di vittime, che potrebbe arrivare a 2.680 persone, sostiene che questa scelta abbia contribuito a lasciare circolare contenuti illegali, aggravando il danno subito. Per questo, hanno chiesto ad Apple un risarcimento di oltre 1,2 miliardi di dollari.

La posizione di Apple

Apple si difende sottolineando il suo impegno contro gli abusi. Il portavoce Fred Sainz ha dichiarato: “Il materiale pedopornografico è abominevole e siamo impegnati a fermare i predatori che mettono in pericolo i bambini.”

Tra le misure adottate, Apple cita il sistema Communication Safety, che avvisa i minori se ricevono o inviano immagini esplicite. L’obiettivo di quest’ultimo è chiaro: serve a prevenire situazioni di coercizione o manipolazione.

Questo nuovo capitolo arriva in un momento difficile per Apple, che nei mesi scorsi è stata criticata anche dal NSPCC, un’organizzazione britannica per la protezione dei bambini, per non aver segnalato abbastanza contenuti illeciti. Resta dunque una situazione molto ingarbugliata e tra l’altro poco chiara, della quale si occuperanno gli organi preposti che a quanto pare potrebbero portare via al colosso americano una bella somma.